VUČIĆ SE OBRATIO IZ TIRANE: Dobar razgovor sa evropskim čelnicima; Izbori će biti u narednih godinu i po dana (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Tirane.

Foto: Printskrin

- Sinoć smo imali važan sastanak sa Antoniom Koštom i Ursulom fon der Lajen, Donaldom Tuskom koji je bio sjajan. Beskrajno hvala Tusku kakvu je budućnost Zapadnom Balkanu ponudio i kako se odnosio prema Srbiji. Dugo je to trajalo, skoro 3 sata i zahvalan sam svima na dobrom razgovoru. Verujem da postoje šanse da uradiomo određene stvari ponovo probudimo nadu i u Srbiji u evropsku budućnost. Bio je vrlo racionalan, i dobar razgovor sa evropskim čelnicima - rekao je predsednik o sinoćnoj večeri u Tirani.

- Plašim se da situacija u BiH nije dobra. Rekao bih da je to više pitanje za ljude u BiH. Nije to nešto što će doneti dobro bilo kome u BiH, niti će se neko tome obradovati. To je neka vrsta zaustavljanja demokratskih procesa nametanja volje jednog čoveka što svakako nije dobro - rekao je predsednik na pitanje o situaciji u BiH.

O izborima u Srbiji

- Nisam dobio nikakav zahtev ni u usmenoj ni u pisanoj formi, ni od jedne nadležne institucije. Izgleda da neko nije nadležan a hteo bi da bude nadležan za nešto. A nadležnoj instituciji se nisu obratili. Što se radikalizacije tiče - sve po svome. Što ih je manje i što brže propadaju, nervoza će da bude sve veća. I sada smo shvatili da je sve vreme bila politika u puitanju. Podsetite da sam 11. decembra kada sam držao konferenciju rekao da neće prihvatiti ispunjenje zahteva zato što su to sve samo trikovi i da se iza toga kriju druge stvari - politika, obojena revolicija. I na kraju smo došli do toga da sam za svaku reč bio potpuno upravu. Reč je o ogoljenoj politici, najgoroj vrsti politike, koja je ušla na fakultete. A na fakultetima ne sme da bude politike. Sada smo došli do toga da oni hoće da prave opštinske odbore, izborne štabove na fakultetima, što je sve suprotno zakonu, što su sve kriminalne aktivnosti. Sve što rade za sve su nenadležni, sve je suprotno zakonu, a izbegavaju one institucije koje su nadležne. Uvek sam spreman da razmotrimo sve zahteve, izbora će biti u narednih godinu i po dana. U trenutku kada nadležne institucije budu donele odluku o tome, a ne oni koji nikakve prerogative vlasti da o tome odlučuju nemaju. Mnogo je važnije to što oni najavljuju radikalizaciju, maltretiranje građana i sve drugo govori o njihovim ciljevima i željama - rekao predsednik na pitanje o blokaderima foteljašima koji govore o roku za podnošenje izbora i najavljuju novu radikalizaciju protesta.

O saboru u Nišu

- Ono što je važno to je da pozovem ljude, večeras sam u Nišu, sutra ceo dan u Nišu, da pozovem ljude da dođu na veliki skup. Najavljivali su nema stvari koju nisu, od nasilja, napada, svega drugog - slobodnog čoveka ne možete da uplašite, slobodarski orijentisane ljude ne možete da uplašite.

- Osim mene svi govornici sutra biće iz Niša, biće odličan i zabavni deo programa, doći će mnoge lokalne samouprave da predstave svoje ponude. Pozivam ljude da dođu. Mi nećemo da napadamo nikakve institucije, niti tamo gde nismo na vlasti kao što je Medijana, ni tamo gde jesmo, samo da pokažemo kako pristojna i normalna Srbija funkcioniše. Što se radikalizacije tiče, samo neka guraju, a zakon i institucije sistema će da rade svoj posao - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

O pristupanju EU i promeni geopolitičkih prilika

- Čini mi se da postoji želja, neće nama biti lako zbog puta u Moskvu, pokušaću da preuzmem to na sebe, a da Srbija ne plaća nikakvu cenu za to, ali to nije jednostavna situacija, ali verujem da do kraja godine mnogo toga možemo da uradimo da napredujemo na evropskom putu. Za mene je bila važna stvar da su oni ukazali na promenu geopolitičke situacije koji može da omogući brži pristup zemalja Zapadnog Balkana EU, nego što je to bilo do sad. Verujemo da to danas može da ide još brže i snažnije. Danas je jasno da onako kako smo mi doživljavali kolektivni Zapad, na takav način više ne postoji. Gledaće oni da se usaglašavaju gde god mogu i po pitanju bezbednosti, naoružavanji i svega drugog, govorim o Americi i Evropi. Da su to danas isti entiteti i uvek usaglašeni - nisu, i neće više nikada biti u budućnosti. To nam pruža dodatnu priliku za napredovanje u Evropi, ali istovremeno omogućava da sa partnerima radimo još brže i jače - rekao je.

- Sutra ili prekosutra sam organizovao ručak za proferose i istaknute ličnosti u Nišu, koji su u prethodnih 15-ak dana pristupili pokretu. Jedan od najboljih naučnika koji nikad nije bio član nijedne partije doći će sutra u Niš i pojaviti se na bini i govoriti o budućnosti Srbije - otkrio je predsednik Vučić.