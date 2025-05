IZBORI KAO TAMNI VILAJET BLOKADERA ALI I OPOZICIJE: Zahtev foteljaša da se odmah ide na birališta doveo do konfuzije u taboru rivala vlasti

NOVI zahtev blokadera foteljaša, da se hitno raspusti Narodna skupština i raspišu izbori, doveo je do sveopšte konfuzije, ali i ozbiljnih rascepa u njihovim i redovima dela opozicije. Raširile su se "linije podele" - od toga da li na birališta treba ići odmah ili kada se stvore uslovi za fer glasanje, da li treba tražiti pomoć Brisela, do toga ko treba i sme da se nađe na studentsko-profesorskoj listi i ko će je skrojiti.

FOTO:

Prvobitna ideja blokadera koja je, doduše neformalno, pratila poziv na izbore, da se oni raspišu sredinom maja kako bi bili održani do kraja juna, sada je već u domenu naučne fantastike. Jer, onda bi morala da bude doneta sutra - da Vlada Srbije podnese predsedniku Aleksandru Vučiću obrazložen predlog za raspuštanje parlamenta, a da on parafira raspisivanje izbora.

Vučić je juče poručio da mu niko iz Evrope nije tražio da raspiše izbore, niti je iko iz Evrope pitao jesu li pušteni na slobodu oni koji su se bavili kriminalom ili upadali u institucije.

- Niko me nije pitao ko je sve uhapšen, jer oni valjda u Evropi, za razliku od blokadera, znaju da je to posao tužioca, sudova, pravosudnih organa u ovoj zemlji. I niko me nije pitao, nisam čuo da je evropski zahtev za ove laži oko zvučnog topa - rekao je Vučić na konferenciji za novinare sa Koštom.

Predsednik je kazao da je od EU dobio kao zahteve u vezi sa medijskim i propisima koji se odnose na birački spisak, oko izbornih zakona i Regulatornog tela za elektronske medije (REM), kao i usaglašavanje sa spoljnopolitičkom agendom EU i dijalog sa Prištinom, a nije čuo da "blokaderi" to traže. On očekuje u narednim danima pozitivno mišljenje EU koje se tiče prihvatanja preporuka ODIHR u vezi sa izbornim procesom.

Za brze izbore nisu ni SSP Dragana Đilasa i DSS Miloša Jovanovića, koje traže da se prvo poprave uslovi za izbornu trku, što nas vraća na stari predlog o formiranju prelazne vlade koju vlast kategorički odbija. Blokaderi na poruke koje stižu iz opozicije, gde su blanko podršku dobili samo od Demokratske stranke, odgovaraju da je poboljšanje ambijenta za izbornu trku poželjna usputna stanica ka izlasku na birališta, a da je formiranje liste ključan korak ka istim.

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić kaže za "Novosti" da je Vučić ostavio odškrinuta vrata za izbore i podseća da je izlazak na birališta predlagala vladajuća koalicija zimus, kada se, ukazuje, činilo da ima smisla da se oni organizuju jer je situacija u društvu bila dosta napeta:

- Izbori su način da se prevaziđu problemi, ali tada niko nije želeo da o tome razgovara. Sada se, međutim, čini da nekakvih realnih potreba za izborima i nema, imamo novu vladu, nema velikih tenzija, sve funkcioniše osim državnih fakulteta. Naravno, izlazak na birališta je uvek opcija, ako se oko toga svi politički akteri saglase. Videli smo sada da vlast nije rekla "ne" izborima", studenti-plenumaši na njih pozivaju ali sa nedefinisanim jedinstvenim planom, opozicija ne može definitivno da ih odbije, ali ni da ih rado prihvati.

Filozofima mrska EU RASKOL među studentima foteljašima u blokadi nastao je i oko EU i poziva i pokušaja da se ona nametne kao posrednik u političkoj krizi u Srbiji. I dok studenti biciklisti voze do Strazbura i trče do Brisela kako bi se sastali sa evropskim zvaničnicima, plenum Filozofskog fakulteta izdao je saopštenje u kojem se ograđuju od EU: - EU je velikim delom odgovorna za sadašnje stanje u Srbiji i nije nadležna za ispunjenje studentskih zahteva. Njihovo saopštenje postavljeno na društvenoj mreži "Iks" nedugo nakon što je grupa studenata-maratonaca stigla u Brisel, gde bi trebalo da svedoče o "stanju ljudskih prava u Srbiji u kontekstu studentskih protesta". - Naš pokret nije i ne može biti sveden na proevropski jer u sebi obuhvata ljude različitih ideologija i stavova, koje ujedinjuje ideja da institucije Srbije možemo i moramo sami naterati da rade svoj posao u skladu sa Ustavom, zakonima i u najboljem interesu građana - dodaju studenti.

Vuletić smatra da nije realno da izbora bude u skorije vreme i da ta tema eventualno može da dođe na dnevni red najranije na jesen:

- Sada se priča o tome pre svega da se zabašuri priča da li se i šta postiglo blokadama i protestima, odnosno činjenica da je faktički školska godina propala. I studenti u blokadi i uprave fakulteta bi najradije da se o tome ne priča, bolje je pričati o izborima. Postoje podele među plenumima studenata u blokadi, jer su akademci ulazeći u blokade govorili kako ih politika ne zanima, da se bore za nekakve više ciljeve, a sada je očigledno prevladala struja koja smatra da se ti ciljevi mogu ostvariti sredstvima koja nemaju nikakve veze sa univerzitetom.

Skup SNS u Nišu nije otkazan PREDSEDNIK Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić izjavio je juče da će u Nišu od 16. do 18. maja biti održan trodnevni skup na kome će biti promovisan pokret za narod i državu odbacujući navode da će taj događaj biti otkazan. On je pozvao ljude da ne nasedaju na laži i provokacije "onih koji pokušavaju da okupiraju čitavu Srbiju". Povodom zahteva studenata da se ide na izbore, Glišić je rekao da je to bila ideja od samog početka njihovih protesta pre šest meseci: - Sada je valjda svima jasno da ta tragedija u Novom Sadu njima bila samo inicijalna kapisla za sprovođenje svog političkog plana. I da se to nije desilo, oni bi našli neki povod i neki razlog da krenu u pokušaj obojne revolucije, koje je trebalo svoje finale da ima 15. marta. Krenula su kola nizbrdo i krenule su polako maske da padaju, da se razotkriva šta je ono što je bila suština - da se nasilno dođe na vlast.

Naš sagovornik pozdravlja ideju da studenti formiraju svoju listu, ali ih poziva da pre toga oslobode fakultete i više ne drže kao taoce ni svoje kolege, a ni profesore. Kada je reč o opoziciji, kaže da ne čudi što je ideju brzih izbora podržala samo DS, koja nema šta da izgubi, jer praktično i ne postoji, a od njih zaziru stranke koje bi mogle da budu dodatno marginalizovane i zato su oprezne.

Blokaderi foteljaši najavljuju radikalizaciju protesta ukoliko se ne izađe u susret njihovom zahtevu za raspisivanjem izbora, a Bojan Klačar iz CeSid, pretpostavlja da će ponovo ići na blokadu institucija, saobraćajnica, medija, ali i ukazuje da protestna energija nije ista kao u februaru i martu.