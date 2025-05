BAKAREC ODUVAO ANTISRPSKE BLOKADERE FOTELJAŠE KOJI SRBIJU NAZIVAJU RAJHSTAGOM: Srećan vam dan poraza 15.3., Srbija je uvek antifašistička

NARODNI poslanik Nebojša Bakarec, odgovorio je antisrpskim blokaderima foteljašima sa ETF-a koji su sopstvenu zemlju uporedili sa Rajhstagom, uprkos činjenici da je naš narod dao ogromnu žrtvu za slobodu u borbi sa nacizmom i da je od početka Drugog svetskog rata bio antinacistički i antifašistički.

- Bezumno je i skaredno da blokaderi zboraši plenumaši foteljaši, zagovornici liberalnog fašizma, porede Skupštinu Srbije sa Rajhstagom, čime Srbiju porede sa Rajhom. Srbija je uvek bila i ostala antifašistička. Milion Srba je stradalo od nacista u 2. svetskom ratu. 600.000 Srba su bili žrtve genocida u NDH. Blokaderi to ne znaju. Blokaderi pljuju i na srpske žrtve nacizma, i na svetlu istoriju Srbije. Namerno zaboravljaju da je Srbija uvek bila na pravoj strani istorije. Blokaderi su heroji upravo ustaške lijepe njihove Hrvatske. Ona ih podržava, finansira, obučava... Podsećam ETF blokadere, da je 6 njihovih blokaderskih vođa, uhapšeno zbog planiranja terorizma, a da je još 6 njihovih terorističkih vođa na čelu sa njihovom firerkom Milom Pajić u bekstvu u Hrvatskoj, u kojoj traže azil. I ovih 12 terorista su 4 meseca ispaljivali glupe naciparole koje im je neko drugi napisao:"Nema nazad. Ko ako ne mi. Kad ako ne sad" itd. Sve ove parole su imali nacisti u Nemačkoj. Takođe, cela ikonografija blokadera je istovetna nacističkoj - crveni simbol, kult krvi, nasilje, totalitarne ideje, dominantne boje crna i crvena... Falsifikuju blokaderi i istorijske antifašističke fotografije. Kažu blokaderi, neznalice, zgubidani - "Naša budućnost čeka", što praktično predstavlja naslov one nacističke pesme iz filma "Kabare"- "Tomorrow Belongs to Me" ("Budućnost pripada meni"). Ne, vi blokaderi ste zastupnici ideologije mračne prošlosti, poraženi ste u sadašnjosti i vi i vaša krvavo obojena revolucija u pokušaju. Nedavno su upravo ovi ETF blokaderi, obučeni u crno, krvavih ruku, kao SS falanga, ispred zgrade tehničkih fakulteta, izveli svoj mali naci performans, kada su gurali pesnice u usta, mukali kao besne krave. Mali ETF nacisti koji neće da uče, već 6 meseci blokiraju 99 odsto svojih kolega koji hoće da uče. Stvarna parola blokadera glasi - "Blokada danas-nacizam sutra". Što se tiče Dana pobede, vi naciblokaderi ste planiri da 15.3. bude vaš Dan pobede. Tada ste planirali i paljenje "Rajhstaga" i "Kristalnu noć". Već u 19 časova tog dana doživeli ste Dan poraza. Razbežali ste se kao bubašvabe, kada ste počeli da se tučete između sebe. Srećan vam Dan poraza 15.3.! Napisao je Bakarec na društvenoj mreži ''Iks''.

