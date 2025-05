BRNABIĆ: Dok Aleksandar Vučić hrabro nosi barjak slobode, blokaderi nose zastavu podaništva

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić obratila se javnosti i pokazala fotografije koje svedoče o novom kršenju zakona blokadera foteljaša.

Foto: Printscreen

- Danas su mi predočene određene informacije zbog kojih sam osećala potrebu i obavezu da se hitno oglasim kako bih sa tim upoznala sve građane. Danas smo dobili dokaze o još jednom brutalnom kršenju zakona od strane blokadera. To za sada u ovih 6 meseci još nismo videli. Važno je ne samo zbog toga koliko je monstruozno, već i zbog toga što odražava karakter blokada koje nanose teror Srbiji u tih 6 meseci i pokazuju odnos blokadera prema Republici Srbiji i kako bi izgledala Srbija da takvi pobede - kazala je Brnabićeva.

Ona je ispričala ukratko o istoriji i značaju Studentskog kulturnog centra.

- Kao što svi znate, na nezakonit način SKC je blokiran, odnosno zauzet protiv zakona u februaru ove godine. Od tada, kao što svi znate, svašta se dešava u SKC-u, ali ono zbog čega sam osetila obavezu da se obratim građanima je činjenica da u aprilu u SKC-u organizovana izložba, a kako bi ušli na tu izložbu, ispred je bačena zgužvana i isprljana srpska zastava sa kojom je svaki posetilac morao da obriše obuću - rekla je Brnabić i pokazala fotografiju izgažene zastave.

Foto: Printscreen

- Dakle, ukoliko ste želeli da posetite ovu izložbu, organizovanu u kriminalno zauzetom SKC-u na ulazu ste morali da obrišete obući srpskom zastavom. Ovo nije umetnička sloboda i ovo nije performans. Ovo je politička poruka. Ovo je poruka koja u potpunosti odražava karakter blokada i terora u poslednjih 6 meseci. Poruka koja pokazuje političko podaništvo onih koji ovu zemlju maltretiraju 6 meseci, podaništvo u odnosu na neke druge države - ocenila je Brnabić.

Ona je još jednom pokazala fotografiju i rekla da je ovo danas SKC, te da je izložba bila završena na Dan studenata.

- Zanimljiva je informacija, takođe, da su dvaradnika SKC-a, uspeli da se infiltriraju u društvo koje je isti zauzelo, da bi imali neke od ovih fotografija, mada ih je većina objavljena na njihovim instagram profilima, oni se time ponose. Činjenica da bace srpsku zastavu, i nateraju svakoga ko hoće da uđe obriše noge srpskom zastavom... Ta dvojica zaposlenih koji su hteli da uđu, morali su da obrišu noge nacionalnom zastavom, jedan je pristao, drugi je to odbio i bio je izbačen iz SKC-a. Ako se pitate zašto ljudi cene, vole i podržavaju Aleksandra Vučića, pa to je upravo za to što on nosi i danas barjak slobode, ponosne Srbije, i svega što znači ljubav za našu zemlju. Sa druge strane imamo blokadere koji nose zastavu podaništva, koji ne samo da sami gaze srpsku zastavu kao nacionalni simbol, već i primoravaju druge da isto to urade. Dodatno kriminalno delo na kriminal koji su učinili zauzimajući SKC - kazala je ona.

Ističće da su pokazali prezir i mržnju prema našoj zemlji i svemu onome što ova zastava već vekovima simbolizuje.

- Još jednom, poštovani građani, zapitajte se kakve veze ovo ima sa padom nacističke, kakve veze ovo ima sa žrtvama ili empatijom prema njihovim porodicama. Zapitajte se kakve veze ovo ima sa boljom i lepšom Srbijom, sa pravdom, sa vladavinom prava, sa bilo kakvim vrednostima. I konačno, time ću završiti, valjda vam je sada još jednom jasno zašto oni iz Hrvatske koji zdušno podržavaju blokadere, ali i ako ih toliko vole kad dođu u Hrvatsku kao dragi gosti oduzmu i srpsku zastavu i ćiriličko pismo, zašto ih toliko vole i zašto ih toliko podržavaju? I da svi shvatimo da ovde nema ničega drugog do mržnje prema Srbiji i podaništva koje osećaju prema svim drugim zemljama - istakla je Brnabić i dodala:

- Ali zato kada im se u Ulmu ili Strasbourgu pojavi šef komunalne službe, oni počnu da plaču od sreće što imaju priliku da razgovaraju sa njima i što su takvi velikani evropski mogli da ih dočekaju.

Predsednica Skupštine je potom odgovarala na pitanja novinara.

- Nisu mu se obratili (Aleksandru Vučiću, prim. aut.) kad mu se obrate, a ja jedva čekam da mu se direktno obrate da bi pokazali da je on predmetna, nenadležna institucija i da su odbili dijalog sa njim i da su rekli da mu se nikada neće obratiti i da nikada neće imati dijalog sa njim. Ali sad su nekako došli na kraj balade upravo do njega, zato što je on jedina osoba koja u ovoj Srbiji može da ispuni njihov ultimativni zahtev, a to su prevremeni izbori. Tako da kad mu se obrate, ja ne znam, možda će im izaći u susret ako lepo obrazloži. Neka se obrate nadležnoj instituciji pa će nadležna institucija da donese tu odluku. Ako lepo zamole predmetu u nenadležnu instituciju, ja znam da je Aleksandar Vučić čovek velikog srca, tako da možda im izađe u susret. A možda i ne. Nego samo da vidimo, svi pričamo o tim izborima, niko se nije obratio sa obrazloženjem predsedniku da raspiše vanredne parlamentarne izbore. A možda je dugo obrazloženje i objašnjenje građanima Republike Srbije. A što su pet meseci pričali da se nećemo izvući na izbore? - odgovorila je Brnabić.

- Što su pet meseci pričali da ko priča o izborima da je taj protiv studenata? A što su pet meseci obmanjivali narod i gubili vreme ovoj zemlji i svim našim građanima? Što su nas maltretirali pet meseci kad je sve bilo o politici? Što su promenili mišljenje? E su govorili da se nećemo izvući izborima, da ne dolazi u obzir da pričamo o izborima. Da izbore nisu izlazak iz krize. Da je to samo produbljivanje krize. Šta žele sada? Da produbljuju krizu. Oni duguju mnogo objašnjenja građanima Republike Srbije, a zahtev direktno predmetnoj i nenadležnoj instituciji predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.

Brbabić je istakla da ne smatra da nema pomaka u pregovorima premijera Đura Macuta i rektora Vladana Đokića, ali da je prioritet dvojice drugačiji.

- Rektor Đokić se više bavi stvaranjem novog G17. A premijer Macut daje sve od sebe, realno, realno čovek daje sve od sebe i svaka mu čast. Ali rektor Đokić se više bavi formiranjem novog G17+, inicijative 60. te njihove izborne liste, nego što se bavi time, a šta će biti sa čitavim generacijama studenata, studenata čiji je život on uništio. A šta će biti sa našim univerzitetom, univerzitetom u Beogradu, koji su oni sveli na hotelsku sobu. 217 godina duga tradicija univerziteta u Beogradu. I doživeli smo da imamo rektora i dekane koji su univerzitet sveli na hotelsku sobu.