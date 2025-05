VUČIĆU POZLILO, PONOŠ SRAMNO KOMENTARISAO! Ana Brnabić mu odgovorila - Kakav ste vi ološ, to svet još video nije

PREDSEDNIKU Srbije Aleksandru Vučiću juče je naglo pozlilo, nakon čega je zatražio lekarsku pomoć i posle pregleda doneo odluku da se vrati u Srbiju, a "tviter opozicionari" su ovu vest iskoristili kako bi odmah krenuli sa najužasnijim porukama.

- Ponet pa ispušten, kaže narod - poručio je imalac hrvatskog pasoša Zdravko Ponoš.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić poručila je Ponošu da je "ološ".

- Kakav ste vi ološ, to svet još video nije. I sve što napišete i kažete uvek najbolje govori o vama samima - o tome koliko ste zli, koliko frustrirani, koliko jadni i nemoćni, kolika ste ljudska beda. Vaša mržnja prema Aleksandru Vučiću je takva i tolika samo zato što mu ni do kolena niste. Mrzite ga zato što je pokazao kako se Srbija voli i kako se za Srbiju živi, i koliko može biti uspešna kada je vode ljudi, a ne člankovite gliste kakve ste vi. Pamtiće vam Srbija ovo i nikada neće ni oprostiti, ni zaboraviti. Verujem i nadam se da će naš Predsednik biti dobro, i da će nastaviti da štiti zemlju od takvih. Izguraćemo mi i ovo i iz svega izaći jači i odlučniji. A vi ćete ostati večno u vašem bunilu čemera i jada, bez ikakve šanse da Srbiju u to bunilo ponovo uvučete - napisala je ona na Iksu.

Podsetimo, Vučiću je pozlilo juče u ranim popodnevnim časovima, a o čemu se tačno radi, kabinet predsednika Vučića upoznaće javnost u narednim danima.

U tom trenutku u sobi sa predsednikom Vučićem, pripremajući se za naredne sastanke, a po okončanom susretu sa kongresmenkom Klaudijom Teni i Rodom Blagojevićem i srpskim preduzetnicima iz Amerike, bili su ministar finansija Siniša Mali i Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Vučića.