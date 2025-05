ŠEŠELJ O SUKOBU S MRSKIM NEPRIJATELJEM: Ne dam ni 100.000 dinara

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da ga Hag goni zbog objavljivanja poverljivih dokumenata.

Foto: Printskrin Tanjug TV

- Hoću li ja ta dokumenta čuvati do kraja života i ne objavljivati? Mora to jednom ugledati svetlost dana. To treba da ostane kao svedočanstvo vremena u kome smo živeli - rekao je Šešelj za TV Prva.

Po našim zakonima za nepoštovanje suda se dobijaju novčane kazne.

- Ne bih platio ni to. Borio bih se do poslednjeg momenta. Ne dam mrskom neprijatelju ni 100.000 dinara - kazao je Šešelj.

