PROGLASOVKA PRIZNALA DA JE ZABRANJENO BAVITI SE POLITIKOM NA FAKULTETIMA: Suptilno poručila blokaderima da će oni preuzeti stvar (VIDEO)

BIVŠA rektorka Beogradskog univerziteta i jedna od čelnih ljudi antisrpskog Proglasa Ivanka Popović priznala je da je zabranjeno baviti se politikom na fakultetima.

Foto: Printskrin N1

Govoreći za Insajder televiziju, Popovićeva je suptilno i uvijeno poručila ono što je ranije rekla otvoreno - da će opozicija u najširem smislu te reči preuzeti blokade.

- Posle šest meseci je jasno da ti zahtevi moraju da budu artikulisani na drugi način. Mislim da je to jako važno, da je to jako dobro, da su se studenti aktivirali kao građani koji žele nešto da postignu. Ali narovno politička artikulacija zahteva i delovanje koje je u skladu sa zakonima. Političko delovanje nije dozvoljeno na fakultetima, al to ne znači da studenti ne mogu i ne moraju da imaju svoj stav. Tako da se sada samo postavlja pitanje implementacije... - rekla je Popovićeva.

Pogledajte priloženi snimak: