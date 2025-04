PROFESOR PETROV O BLOKADAMA: Studenti samo jedna fasada, obični pioni

PROF. dr Vladan Petrov je rekao ima dosta loših stvari koje su posledica ovih blokada.

Dodaje da postoje i krivična dela, kao i brojne povrede pravnih propisa.

- Mi se nalazimo u jednom stanju koje je u velikoj meri van onoga što je pravna država. To jeste tako i moje kolege i ja smo mesecima unazad govorili o tome da će plenumi postepeno postati stvarnost i na drugim mestima. Sada imamo ovu situacijau oko RTS-a koja je akutna. Ali, tu su nekakvi zborovi koji nemaju nikakve pravne principe. To su zborovi, zborovi raznih ljudi. Ne bih da opravdavam moje studente, niti one u blokadi, ali svi mi koji se dugo bavimo ovim znamo da su studenti samo jedna fasada i red je da više o tome govorimo na jedan iskreniji način - rekao je Petrov za TV Pink.

Kako kaže, studentni su obični pioni i nemaju nikakav veći čin niti poziciju od toga. Dodaje da svaka sloboda mirnog okupljanja zasniva se na prijavljivanju tog skupa kako bi se znalo ko je organizator. Kako kaže, čim se ne zna organizator u najavi imamo nasilje.