JOVANOV NA SVENARODNOM SKUPU: Današnji dan je prekretnica u političkom životu Srbije (VIDEO)

PREMIJER u tehničkom mandatu, Miloš Vučević oglasio na svenarodnom saboru u Beogradu kao i član predsedništva SNS Milenko Jovanov.

Foto: Novosti

- Nastavlja se pritisak na Srbe na KiM i ovo je poslednji momemant pre vasrkšnje praznike da se Srbija dozove sebi i kao što je proleće stiglo da stigne odgovor na revoluciju mirnog demokratskog okupljanja onako kako je srpski narod činio kroz vekove. Ja sam siguran da danas moraju biti definisani zahtevi sa ovog sabora. Šta su naši zahtevi? Šta mi želimo sa ovog sabora? Nije samo pitanje broja ljudi niti političkog govora. Nego šta je to sa čim izlazimo pred narod, a to je da se život vrati u normalu, da svi koji krše zakon odgovaraju, da đaci budu u školama, studenti na fakultetima i ko to krši mora da odgovara - poručio je Vučević.

Nakon izjave Miloša Vučevića oglasio se i Milenko Jovanov:

- Današnji dan je prekretnica u političkom životu Srbije. Šest meseci trpimo teror i svi građani Srbije su bili na ovaj ili onaj način bili žrtve svega onoga što se dešavalo u proteklim mesecima. Sada je vreme da ta mirna i tiha Srbija progovori i da na jedan miran način kaže da ne želi Srbiju nasilja. Ono što je najveći problem u prethodnih šest meseci je to nasilje i ta zabrana tuđeg stava. To je postalo avantura da vi kažete da se protivite blokadama, njihovim ludilima, progonima itd. Vreme je da ta Srbija, koja je ćutala, gutala i trpela danas progovori. Očekujem zato ovu eksploziju emocija da ljudi pokažu da im je zaista dosta tog terora i da žele da na jedan drugačiji način Srbija funkcioniše. Mi želimo da Srbija gradi škole, puteve bolnice, a ne da stane, stoji i nestane - poručio je Jovanov.