"NOVOSTI" SA DOMAĆINOM NA TRAKTORU IZ STARE PAZOVE: Narode Srbija zove, krenuli smo za Beograd, da podržimo našeg predsednika Vučića (VIDEO)

TRAKTORISTI iz Vojvodine upalili su svoje mašine i krenuli za Beograd, a novinar "Novosti" zajedno sa jednim domaćinom vozi se ka Beogradu.

Foto: Novosti

Oni su rešili da na ovaj način iskažu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Narode Srbija zove! Krenuli smo za Beograd, da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića. On je naš jedini predsednik. Ima našu podršku, kao i mi njegovu. I to je to, kaže Dragan Bogdan iz Pazove. Imam sina od 16 godina koji ne može da ide u školu. Biće nepismen, neće završiti školu, sva prava su mu oduzeta, želim da vratimo naše pravo.