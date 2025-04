SVAKA PORODICA JE OTADŽBINA U MALOM Đurđević Stamenkovski: "Budite deo postavljanja temelja Pokreta, ne kao stranačke, nego kao državne forme"

MINISTARKA za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski govorila je gostujući na jutarnjem programu televizije "Hepi" o narodnom skupu koji će se održati 12. aprila.

Ministarstvo demografije

- Srbija zaista jeste zemlja porodice i to više nego neke druge. Srbija u svim svojim istorijskim tumaranjima, izazovima, borbama, u vremenu najtežih udesa po našu naciju, porodica se nije odrekla i iz porodice je crpela snagu za nacionalne poduhvate. I zato zaista pozivam sve porodice da budu sa nama između 11. i 13. aprila, da bez obzira na naše razlike, bez obzira na to što verujem da postoje ljudi koji mogu što šta da zamere aktuelnom državnom rukovodstvu, meni, svima vama. Da konstatujemo kao problem na kome trebamo da radimo, ali da ne razbijamo našu Srbiju. Svaka porodica je otadžbina u malom. I svaka porodica ima obavezu da očuva svoju zemlju i ona je slika naše zemlje. I ministarstvo za brigu o porodici i sve što smo radili proteklih godinu dana na šta zaista jesam ponosna, ne mogu da kažem da nismo mogli više, uvek može više. Ali mislim da smo napravili značajne korake. (Ministarstvo) Imaće svoj štand na predstojećem saboru Pokreta za narod i državu gde ćemo predstaviti naše populacione mere, šta smo to sve učini, pa neka građani sude. Tako da ih pozivam, naš štand će biti najlepši zato što će spajati tradiciju i savremeni svet. Srbiju nekad i Srbiju danas i Srbiju za koju treba da se izborimo, tako da, budite deo postavljanja temelja Pokreta za narod i državu, ne kao stranačke forme, nego kao državne i nacionalne forme, kao porodične forme, kao logike da zajedničkim snagama svi moramo da se izborimo da vratimo našu državu na redovan kolosek. - izjavila je Đurđević Stamenkovski.