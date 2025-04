BRNABIĆEVA OGOLILA OPOZICIJU: E, moji borci za „bolju Srbiju“, u kakav otvoreni fašizam vi svi zajedno odoste...

PREDSEDNICA Narodne Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži X i tom prilikom se obratila građanima povodom sramnih poteza opozicije koja želi da vidi podeljenu Srbiju.

FOTO: tANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

"U poslednjih pet meseci uradili su ono što niko, nikada i nigde nije uradio. Uveli su politiku u škole, od osnovnih škola do fakulteta. Pokušali su (na sreću bezuspešno) da uvedu politiku i u vrtiće. Nije im to bilo dovoljno. Uveli su politiku u zdravstvene ustanove. Prvi put u Srbiji mogli smo da svedočimo podeli lekara po političkim osnovama – sa jedne strane oni, „pametni i lepi“, a sa druge svi ostali, tzv. „ćaci“. Ni to im nije bilo dovoljno. Tako smo došli do toga da lekar, u državnoj ustanovi za lečenje dece, bolnici Tiršova, sa osmehom i uz poziranje koleginica, ponosno drži transparent „Za ćacija nije intenzivna nega, kad nas vidi bolje je da bega“. „Ćaci“ u toj njihovoj „lepšoj, boljoj i pravdenijoj“ Srbiji, ne samo da ne treba da očekuju medicinsku pomoć, već treba da beže kada vide „lepe, pametne, svezube“ lekare, i to na intenzivnoj nezi, gde se ljudi nalaze kada im je život u opasnosti. I, vidite – da je taj lekar, ili njegove koleginice, u bilo kom trenutku uputio izvinjenje, priznao da je načinio katastrofalnu grešku, napravio gest koga bi svako normalno ljudsko biće moralo da se stidi... a da su tajkunski, opozicioni mediji rekli da je prevršena svaka mera, da je ovo nedospustivo – e, to bi bio pomak i pokazali bi da ipak imaju neke crvene linije i da možda i žele pravednu i pravičnu zemlju. To se, ponovo, nije dogodilo. Nastavili su da brane taj čin, da relativizuju, da napadaju ljude koji traže odgovornost za takav postupak, a što bi se desilo u svakoj iole civilizovanoj zemlji. Ponovo su pokazali da je njihova jedina ideologija mržnja, da žele podele, i da se rukovode nasiljem. Da podsetim, na kraju, na važan deo Hipokratove zakletve koje, makar u teoriji, moraju da se pridržavaju svi lekari: „U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene uticati nikakvi obziri, etničko poreklo, rod, vera, nacionalnost, rasa, seksualna orijentacija, politička ili klasna pripadnost“. E, moji borci za „bolju Srbiju“, u kakav otvoreni fašizam vi svi zajedno odoste...", napisala je predsednica Skupštine na društvenom mreži Iks.

U poslednjih pet meseci uradili su ono što niko, nikada i nigde nije uradio. Uveli su politiku u škole, od osnovnih škola do fakulteta. Pokušali su (na sreću bezuspešno) da uvedu politiku i u vrtiće. Nije im to bilo dovoljno. Uveli su politiku u zdravstvene ustanove. Prvi put u… pic.twitter.com/JO0ZTWEr0C — Ana Brnabic (@anabrnabic) April 9, 2025