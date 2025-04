SAD JE SVE JASNO: Studenti predlažu prelaznu Đilasovu vladu, a Šolakovci udarnički prenose planove

STUDENT Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Ensar Preljević kazao je da se više fakulteta u ovom gradu usaglasilo o predlogu ekspertske (Đilasove) vlade.

Foto: Printskrin

- Kriterijumi su jasni. Ne prihvatamo nikoga ko je u jednom trenutku podržavao ovakvu vlast i one koji su bili u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, a ne možemo da prihvatimo ni opoziciju. Ja bih krenuo od ograničenja. Mi ne želimo nikoga da dovedemo na vlast, želimo samo da dovedemo do mirnog rešenja koje ne bi dovelo u nasilje, već do mirnog rešenja krize u društvu. Želimo samo prelazni period za normalizaciju društva", kazao je Ensar Preljević za tajkunske medije.Dodaje da bi ograničenje bilo da vlada traje osam do 12 meseci i „da podnesu pismenu garanciju, kako mandatar, premijer, i ostali ministri, da se neće baviti političkim životom osam godina nakon isteka njihovog mandata - objasnio je student za N1.