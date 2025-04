“ŽELIMO DA PODRŽIMO VELIKI NARODNI SKUP I NAŠE KOLEGE KOJI ŽELE DA SE VRATE NA FAKULTETE” Novosadski studenti krenuli peške za Beograd

DANAS, u prepodnevnim časovima, studenti novosadskog univerziteta okupili su se u kampusu kako bi krenuli peške za Beograd, prvenstveno da bi prisustvovali velikom narodnom skupu koji se održava ovog vikenda u glavnom gradu Srbije, a potom i da pruže podršku svojim kolegama u Pionirskom parku, u borbi za nastavak školovanja.

Foto: nsuzivo.rs

Student Fakulteta tehničkih nauka, Đorđe Radonić za portal NS Uživo izjavio je da su spremni za polazak i napomenuo da je atmosfera među studentima odlična.

– Okupili smo se ovde kako bismo krenuli put Beograda, kako bismo stigli u subotu na veliki narodni skup koji želimo da podržimo i takođe želimo da podržimo naše kolege studente u borbi da se vratimo što pre na fakultete i da se vratimo redovnom obrazovanju dok za to još ima vremena. Atmosfera među studentima je odlična i nadam se da će tako do kraja ovog puta i ostati. Nadam se da će nas vreme i pre svega zdravlje na ovom putu poslužiti. Očekuje nas put oko nekih 90 kilometara i naša prva stanica jesu Sremski Karlovci, potom idemo putem Inđije, Stare Pazove i tako dalje sve do Beograda – istakao je Đorđe.

Podsećamo, Srbi sa Kosmeta krenuli su pre tri dana takođe peške za Beograd, kako bi pružili podršku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, svojoj državi Srbiji i pruže podršku Pokretu za narod i državu koji treba da bude predstavljen.

Veliki narodni skup održava se 11, 12. i 13. aprila u Beogradu, a centralni skup biće u subotu 12. aprila.

nsuzivo.rs