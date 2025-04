TU POLITIKE VIŠE NEMA, SAMO NASILJE, TEROR Mali: Studenti, srednjoškolci, pripadnici opozicije, sve je to na kraju krajeva - isto!

MINISTAR Finansija Siniša Mali govorio je na TV Prvoj o blokadama i nasilju blokadera u Srbiji.

- Svaki njihov protest ili svaka njihova blokada, svaki njihov izlazak na ulicu je primer nasilja, zato što nijedan od tih skupova nije prijavljen, a s druge strane ne samo to, ono što je rekao i predsednik Vučić dakle strah se uvukao u domove ljudi jer ne znaju šta i kome je šta dozvoljeno iz dana u dan. Videli ste primere nasilja u Nišu, gađanje jajina, gađanje kamenicama, nekako obično prema ženama, majkama, bakama, nekako slabijima od njih, ali to na kraju krajeva govori dovoljno o njima. Videli ste primere nasilja u Bogatiću, Kraljevu širom Srbije, pa u Novom Sadu, ovde u Beogradu. Dakle, jednostavno to je pravi primer terora i nasilja i to više nema nikakve veze sa zahtevima, kao što vidite zahteve o kojima je nekad neko govorio više niko i ne spominje.

- Tu politike više nema, samo nasilje, teror. Studenti, srednjoškolci, pripadnici opozicije, sve je to na kraju krajeva - isto! Svi su oni krenuli sa nekim zahtevima u početku, sada da budem iskren prema vama ja ne znam čemu smisao.

"Šta je smisao? Da deca ne idu u škole, studenti na fakultete, da nam ekonomija stane... Ne razumem".

"Predsednik Vučić je više puta pružio ruku i rekao 'Hajde da razgovaramo'. Zahtevi nikada nisu bili važni. Zloupotreba opozicije traje sve vreme - da se bez izbora vrate na vlast".