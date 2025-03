REKTORI I DEKANI SU PROLAZNI, A DRŽAVA JE VEČNA Vučić o Đokuću: Ja sam veran državni službenik svojoj državi, a on nekoj drugoj državi

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink osvrnuo se na tekst rektora Đokića za "Politiku"

- Niko iz vlasti to nikada nije želeo. Sve što se događa na univerzitetu to na najbolji način pokazuje. Niti smo to hteli, niti nam je padalo napamet. Možda je to uvek najlakši izgovor, za sve ono što protivpravno čine u prethodnih 5 meseci. Kada kaže univerzitet je večan, a vlasti su prolazne, možete i da okrenete - rektori i dekani su prolazni, a država je večna. Država je malo iznad svakoga od nas i važnija od svakoga od nas. I rektor i ja smo državni službenici. Ja sam veran i lojalan državni službenik svojoj državi, možda je i on, ali ne svojoj, nego nekoj drugoj državi, svojoj svakako nije. Država je uvek najlakša meta, nju napada svako ko stigne za svaku svoju frustraciju, za svaki svoj problem. Za sve je uvek kriva država. Te nije slučajno da je to i rektoru najlakpše da državu okrivi - rekao je Vučić.

Podsetimo, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić u autorskom tekstu za današnje izdanje lista "Politika" ogolio je samog sebe.

