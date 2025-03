"ON SAM NAJPLASTIČNIJI PRIMER NASILNIKA" Ministar Mali - Dragan Đilas lično je kreator narativa nasilja u našoj zemlji

MINISTAR finansija u tehničkoj vladi Siniša Mali na svom zvaničnom Instagram profilu oglasio se povodom napada na dekanku Filozofskog fakulteta u Nišu, Nataliju Jovanović.

Foto: Tanjug/ Sava Radovanović

"Dragan Đilas lično je kreator narativa nasilja u našoj zemlji, jer je kritikovanjem svega dobrog, upiranjem prstom u predsednika Srbije i etiketiranjem neistomišljenika stvorio kontekst društvene netrpeljivosti koji danas, nažalost, živimo.

Tokom prethodne decenije u kojoj je znao samo da mrzi iz senke svaki uspeh ove vlasti, Đilas je predvodnik nasilne retorike i korupcije u Srbiji. Godinama slušamo njegove laži, a njegovo nasilje je trpela njegova najuža porodica, ali i svi građani Srbije.

Danas okrivljuje predsednika Srbije Aleksandra Vučića za napad na dekanku niškog Filozofskog fakulteta Nataliju Jovanović jer po njegovom obrascu mržnje, jedan čovek je kriv za sve loše. Iako je on sam najplastičniji primer nasilnika, Đilas ne odustaje od produbljivanja daljih društvenih podela, jer u tim situacijama, profitira samo nasilnik, to jest on sam.

Građani Srbije odlično poznaju ove modele nečasnog političkog delovanja, i znaju da takvima nećemo dozvoliti širenje mržnje, nasilja i podela. Srbija napreduje uprkos takvima i Srbija ne zaboravlja sve što su nam učinili. Stidite se", napisao je ministar Mali na svom zvaničnom Instagram profilu.