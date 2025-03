VUČIĆ RAZOTKRIO NOVE DETALJE O OBOJENOJ REVOLUCIJI: Spolja smo napadnuti, dugo je pripremljena

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na TV Pink i govorio o pokušaju obojene revolucije u Srbiji.

Vučić je, komentarišući razgovor lidera Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa, rekao da misli da smo daleko od mira, ali da je dobro da se o tome razgovara. Prekid udara na energetske objekte je važan za stanovništvo Ukrajine i privredu RF.

- Svakako je da se ide ka smirivanju situacije. To je izvanredna vest. Dobro je da se razgovara o slobodnoj plovidbi Crnim morem - rekao je on.

Dok jedna strana ne počne da ostvaruje značajniju prednost na frontu neće biti mira, ističe.

- Ovo je ogroman korak i čestitam predsedniku Trampu na tome - kazao je Vučić.

Izvesni Bilanović iz Šapca je upao u Pionirski park sa nožem, naveo je.

- Pesnicom je udario dvojicu mladića. Oni su ga sustigli i predali policiju - kazao je Vučić.

Ističe da dobar deo javnosti takve incidente ne osuđuje, podsetivši i na napad na Miloša Pavlovića.

- Bilo je "ko je koga napao"... Pa, što si bio tamo? Šta si radio tamo? - pitao je Vučić.

Nazvao je vreme protesta "meseci terora".

- Bukvlano smo izloženi svakodnevnom teroru. Tu je naša zemlja pokazala određene slabosti, ali ljudi moraju da imaju u vidu da smo mi spolja napadnuti obojenom revolucijom. To se dugo spremalo, samo se čekao povod. Prvo smo imali nezadovoljstvo, pa bes političkih stranaka, a tek o dece,bra kreću blokade, sprovođenje u delo obojene revolucije - navodi on.

Kaže da su proteste organizovali "pojedini centri moći protiv slobodarskih lidera jer ne mogu da podnesu samostalno odlučivanje".

Komentarisao je i fotografiju iz mađarskog parlamenta gde je opozicija pravila haos i kazao da je to potpuno isto kao u Srbiji.

Obojena revolucija je počela razvojem NVO sektora, navodi.

- Ranije se CRTA nazivala LINET. Dobili su 16, 6 miliona evra. Njih najviše finansira Švedska, USAID, ambasade Švedske, Nemačke... Većinski deo NVO služi za finansiranje subverzivnih delatnosti - kazao je on.

TRAG najviše finansiraju Britanci, tvrdi Vučić.

- To su ogromni novci, sa više od 13 miliona evra. PRAG je služio za formiranje paralelne šeme u svakoj opštini, u čak 72 opštine su formirali svoje NVO organizacije, praveći de fakto političke odbore - naveo je.

Sličan je slučaj sa CRTOM i Građanskim inicijativama, dodaje.

- Pranju para preko nepostojećih taksista. Kada dobiju 26 milona, 11 prebace taksisti. Kako? Nikako! Peru pare! - naveo je on.

Građanske inicijative su osnovale i ProGlas, tvrdi on.

Ističe da je novac uplatio i SokerBet za Građanske inicijative.

- - Uvek smo govorili da su kladionice zlo. Je l' ste čuli da postoji kladionica koja će da da desetine miliona nečemu što se naziva Građanske inicijative. I oni imaju svog taksistu. Sve je pravljeno i rađeno da bi se stvarao jedan drugačiji auditorijum i da bi se vršila priprema za obojenu revoluciju - kaže Vučić.

Nije slučajno da je jedna od tih organizacija saopštila da su britanski eksperti doneli zaključak da su na "masu" pucano iz Vorteks oružja.

- Nijedan od Vorteksa ne postoji u Srbiji. Toliko o ekspertizi i stručnjacima. Nisu ni mislili da mogu mnogo da lažu i varaju, uradili su to tek da prođe još jedan dan uz njihove laži - kazao je on.

Sledeća faza je bila formiranje grupa za pritisak, objašnjava.

Kaže da su formirane mreže tužilaca preko Ceprisa USAID koja će da bude lojalna nekoj drugoj zemlji.

- Na sve to im je potrebna najbrutalnija zloupotreba nekog tragičnog događaja, tzv. crnog labuda - istakao je.

Podsetio je da se u Hong Kongu ta operacija zvala "voda".

- Sprovodile su je iste zapadne službe kao i ovde. "Voda" je zato što ne pokazuju lica i ne možete da uhvatite nikoga - izjavio je Vučić.

Ističe da su shvatili da je on "stub odbrane nezavisne, suverene i slobodne Srbije".

- Onda su krenuli sa mojom dehumanizacijom, kriminalizacijom i negiranjem rezultata. Dehumanizacija znači da, kada nemate šta da kažete, kažu da sam pucao na decu. Niti je ko pucao, niti je bilo zvučnog topa, Vorteksa... Ništa od toga nije bilo. Pripremali su razne performanse, svašta... Znaju da ovoga nije bilo! Vidite kako se danas vade i tvrde da to nije lako dokazati. Zvučni top je kamiončina na kojoj imate tu spravu koju neko mora da vidi i snimi! Šta se pravite blesavi svi? - pitao je on.

Kaže da znaju oni da lažu i da niko nije povređen, ali je "priča u tome da je Aleksandar Vučić pucao u svoju decu, da je zlikovac i đubre".

- Ljudi koji slušaju brutalne laži sa te platforme, oni u to veruju - kazao je Vučić, podsetivši i na aferu "Jovanjica".

Kaže da nigde nema račun u inostranstvu i imovinu van zemlje.

- Ovde u zemlji imam sve prijavljeno u skladu sa zakonom. Oni polaze od sebe, znaju kakvi su lopovi i kriminalci i misle da su svi drugi kriminalci kao oni - kaže Vučić.

Ukazuje i na negiranje rezultata.

- Čak ne mogu da negiraju jer je nemoguće. Zar će da kažu da danas nisu najveće plate u Srbiji? Na Vračaru, gde je najveće nezadovoljstvo, prosečna plata je 1650 evra - naveo je on.

Govoreći o napadaču na Miloša Pavlovića, ističe da je napadač "veliki lopov".

- Trista hiljada evra je uzeo osiguranje od državne firme zato što nešto slabije čuje. raidoj e za platu od 7.000 do 10.000 evra i taj protestuje ovde i nešto se žali da mu je loše i teško. Umesto da sedi u apsu, tuče nečije dete! Zar je njegov posao da dolazi u šator? To je jedini skup koji je legalno prijavljen. Još je poneo biber sprej - rekao je on.

Ističe da je pobuna bogatih "pobuna lažne elite".

- Obično su to bili lažni komunisti, a veoma glasni. Oni su devedesetih godina odenuli evropski plavo-žuti šinjel i od tada nam drže lekcije kako treba da izgleda slobodan svet, a svi koji imaju porodične vrednosti su "bolesnici", a ovi drugi su "in" i "fensi". Kada ih pitate da pokažu lidere koji su mnogo pametni, nikad ne dobijete odgovor već vam Jovo Bakić kaže da ste "hulja". On je i kriminalac jer 13 i po godina studira, a ne može kao takav da bude profesor - kazao je Vučić.

Podseća da su svi traktori oko Pionirskog parka uništeni.

- Zločinačka potreba da razorite i uništite sve što vam se ne dopada i da pokažete da ne podnosite drugačije razmišljnje. Sve što je njima dozvoljeno, njima nije. Ponosan sam što se suprostavljam teroru i pokušaju sveopšte okupacije - kaže Vučić.

RTS u potpunosti učestvuje u obojenoj revoluciji, tvrdio on.

- Vratićemo RTS narodu. Oduzećemo je od prvaka obojene revoljucije, pa makar morali i mi da protestujemo, ali mi nećemo da blokiramo i da ugrožavamo radnike RTS - naveo je on.

Od subote počinje sastanak inicijalnog odbora za Pokret.

- Tada krećemo da sa narodom gradimo Pokret, da mu izaberemo ime i da ga osnujemo na Vidovdan - rekao je Vučić.

Ističe da se u pokretu zauzima veći prostor nego kad se stoji i da se to koristi na protestima.

- Oni vam isti prostor koji pokazuju popune sa desetorstruko manje ljudi nego da stoje - kazao je on.

Ističe da je bilo na protestu u subotu manje od 107.000 ljudi, ali više nego 88.000.

- BIA je napravila grešku jer je u različitim terminima imala preklapanje ljudi koji se šetaju. Svakako je to veliki broj ljudi koji ne bih potcenjivao, samo kažem kako su dobro obučeni - naveo je on.

Veruje da će prva promocija pokreta biti ili 28. marta ili 4. aprila.

Nastavio je priču o organizatorima obojene revolucije.

- Znamo da su planirali da dođu na Informer, pa će da promene odluku i da dođu da blokiraju Pink - naveo je on.

Srbija je izgubila mnogo zbog ovog "nezapamćenog terora" pojedinih profesora, pojedinih nastavnika, blokadera, NVO, pojedenih političkih partija...

- Nama svi ekonomski brojevi padaju, a oni svi traže svoje plate. Sramota je šta rade. Ovi profesori koji ništa ne rade će za sebe da nadoknade, ali će sad dobiti krompir. Sutra se isplaćuje za njih i dobiće ništa. U milionima kuća je nastupila radost jer ljudi neće da ih neko pljačka i da budu nagrađeni oni koji ruše državu - rekao je on.

Neko će morati da izgovara za to što studenti i đaci gube godinu.

- Mnoge vidim koji će morati da odgovaraju. Kažu da je potrebno da rade institucije i da se poštuju zakoni, a sve rade protiv zakona - naveo je on.

Kad je u pitanju batinanje u Obrenovcu i Kraljevu, svi nasilnici će završiti iza rešetaka, navodi.

- Oni su noćas u pola tri organizovali prepad. Policija pendrek nije podigla od početka svega ovoga, a imala je pet miliona puta razloga da to uradi svakog dana - kazao je on.

Pita šta ćemo da radimo kad ljudi koji su siti svega krenu da blokiraju blokadere.

- Šta ćete da radite kad se skupi 1.000 ili 1.200 ljudi i blokira 200 blokadera. Šta će policija tada da radi? Policija nije reagovala kad je neko blokirao ljudima da jedu - naveo je.

Ističe da pokušavaju da prikažu da je normalno blokirati Pink i Informer, ali ne i kada Vulinovi ljudi blokiraju N1.

Podseća i na Robespjera i najkrvaviji period francuske istorije.

- Bliži se kraj. Kraj će biti do 15. aprila. To je moja procena. Nakana političkih partija, Đilasa i ostalih, je da se sastaju i da donesu oddluku da su se sve opozicione partije dogovorile da uđu u vlast bez izbora, pa da traže od profesora blokadera da ih spoje sa studentima. Onda će biti previranja jer znaju da tako gube širinu, zbog čega je inače i gube. Onda će probati da to izguraju, ako najveća stranka bude rekla da ima većinu za formiranje vlade, onda će da se skupe i da to blokiraju. Oni planiraju višegodišnju blokadu Srbije, da nemamo izbore, već plenume, zborove, izmišljena tela i nepostojeće vlade. To je njihov plan i neće se ostvariti jer ga odlično znam - naveo je Vučić.

Podseća da se roditelji dece koji su šišali ćerku Milovana Bojića nikad nisu izvinili. Podseća i na režim Pol Pota koji je smatrao da deca mogu da budu upravnici logora.

- Šta biste radili vi da to neko uradi vašoj ćerki? Oni su to radili i nikada se nisu pokajali - pitao je Vučić.

Govoreći o incidentu u Obrenovcu i napada na člana opštinskog veća, kaže da su napadači slušali Jovu Bakića, N1, RTS i sve ostale.

- Mene da juri Jovo Bakić neće nikada! Ne znam što me nisu najurili do sada - kazao je Vučić.

Ovi koji su jurili u Obrenovcu, neće više nikog da jure, već će juriti malo bolji grašak u zatvoru.

- Mislili su da će upadati u RTS, pa su produžili godišnji odmor u Hrvatskoj, a neki i ka Sloveniji, a neki već jedu rizi-bizi. Dobro je da jedu, ljude sa RTS su ostavili bez jela - kazao je Vučić.

Kaže da je sve ono što Hrvati ne bi želeli da bude predsednik Srbije i da su to već imali sa Tadićem.

- Imali su čoveka koji im se izvinjavao i za Jasenovac, koji im je poklanjao pesme Hari Mata Hari, ustajao i lezao uz Severinu. O Borisu Tadiću govorim - naveo je on.

Ističe da je u vreme rata sve Vučićeve kuće srušene u Čipuljiću, a u Drugom svetskom ratu su ustaše ubile hladnokrvno sedmoricu Vučića.

- Problem im je što ne mogu da pokažu da je obrnuto. Ovoliko pažnje koliko oni u danu posvete meni mi svemu što se zbiva u Hrvatskoj ne pokazujemo godinu dana i to pokazuje ko je bolestan, opterećen i ko ima problema sa savešću - kazao je on.

Podseća na reči vladike Sergija "da dok god Hrvati raspinju Vučića na ovaj način zna da Vučić radi najbolju stvar za svoju zemlju".

- Možete misliti koliko je moj otac srećan da me napadaju oni koji su mu porodicu skoro zatrli. Moj otac je posmrče, rođen je što je bio u stomaku majčinom, onda su svi proterani za Srbiju, smestili ih na voz do Zemuna preko NDH, pa ih preuzimali i prebacivali za centralnu Srbiju - naveo je predsednik Srbije.

Pita da li je Jasenovac i dalje zabranjeni grad za Srbe i predsednika Srbije.

- Neću da idem u Hrvatsku. Što da idem u Hrvatsku? Ne pada mi na pamet da idem tamo - naveo je.

Komentarišući pretnje policajcima od strane Gorana Ješića, ironično kaže da je Ješić "fini gospodin".

- Oni su to na takav način napravili da što se pristojnije ponašate, to ste veći zlikovac, a što više pretite, udarate i maltretirate nekoga, ukoliko ste na njihovoj snjtrani, to ste veći mirotvorac i pametniji - naveo je.

Kaže da bi ga bilo sramota da je tužilac i da tako ne reaguje.

Odgovorio je i "bolesniku iz Hrvatske" koji je koristio najgore reči o njemu.

- Kada imate toliku i takvu mržnju, to vas izjeda. Ali, oni imaju zadatak od svoje bezbednosne agencije da tema mora da bude Aleksandar Vučić i imaju 20 autora koji moraju da pišu protiv mene i da učestvuju u mojm rušenju. Ali oni su bedna prilepak služba druge veće službe - rekao je on.

Kaže da se Hrvati svakog dana najbrutalnije mešaju u naše unutrašnje stvari.

- Ponosan sam na to što radim. Mogu da izgubim i vlast i glavu, ali nisam kukavica ni lažov. Obećao sam svom narodu dan pre pada sa vlasti neću da prihvatim prelaznu vladu. To bi značilo da u vladu uđe najgori ološ i to bi bio kraj Srbije. Šta je jedan život u poređenju sa životom Srbije? Ništa. Nije meni problem pad sa vlasti - kazao je.

Podseće kako je čestitao protivnicima kad je izgubio izbore sa 0,3% razlike.

Kaže da je 24.000 ljudi bilo kad je objavljena nedavno fotografija sa Slavije.

- To ne može da napuni "Arenu" kad pustite ljude na parket - kazao je on.

Nikakvog zvučnog topa nije bilo u subotu ili Vorteksa jer ga i nema, navodi.

- Zato su se uplašili poziva za FBI i FSB. Ti koji su smislili i izmislili tu priču će morati da odgovaraju. Suština je da, kada nemate šta da kažete ljudima, onda morate brutalno da lažete. Ako su naše snage upotrebile zvučni top ili Vorteks onda ja više nisam predsednik. Lažovi bedni! Sve je počelo od Zdravka Ponoša koji nije razlikovao antidron puško od zvučnog topa. Razni su bednici urušavali vojsku ove zemlje - kazao je Vučić.

Kaže da bi voleo da njegovom Vukanu uzor bude "ćaci", a ne batinaši.

- Znam da je mladost ta koju moramo da guramo napred. Sanjam dan kad će studenti blokaderi da se ujedine sa drugim studentima. Zanimaju me ta deca, zanimaju me ti studenti. I jedni i drugi me zanimaju i sve bih dao na svetu da se vrate i uče i da stvarno razmišljaju o zakonu, a ne da im drugi govore kako da se ponašaju. Mislim i na tog američkog đaka, na rektora i da je on jedna od najvažnijih karika uz RTS, političke partije i NVO sektora u sprovođenju obojene revolucije u Srbiji - izjavio je on.

Za uši se niko ne drži, neki ostanu na sredini i ne sklanjaju se, kaže komentarišući snimak bega u subotu.

- Otkud ja znam šta se desilo i šta su radili i šta to mene briga? Hoćete li da se bavim njihovim perforansima? Znaju da su lagali. Imaju profesionalne demonstrante i profesionalne lažove - rekao je Vučić.

Plan za blokadu Autokomande je potpisao muž šefice Građanskih inicijativa direktno formiranih spolja, naveo je on.

Pozvao je mlade da se prijave za stambene kredite.

- Danas je krenulo prijavljivanje za mlade od 25 do 35 godina. Danas se pojavilo 31 procenat za Beograd, a 18 procenata za Novi Sad. Najveći broj se prijavilo za kredit od 100.000 dinara, gde je fiksna kamata 3,5 procenata. Ukupno je 85% za stanove, 13% je za kuće, 2% je za druge objekte. Najveći broj lica se prijavio za kredit od 99.000, jer daju 1.000 evra, a 99.000 uzimaju kredit, dakle to je taj od 100.000. Tu je kamatna stopa fiksna u prvih 6 godina, dakle imate grejs period od 12 meseci, godinu dana, imate čak i grejs osiguranje, osiguranja na 12 meseci. Fiksna kamata je 3,5% plus, tu vam je subvencija od 2% države, to je 1,5% bez obzira na to koliki vam je Euribor. Kasnije imate malu kamatu, to je Euribor, plus 2% koju plaćate i Euribor će da pada. Svakako neće biti 5,5% koliko bi to bilo danas, u svakom slučaju. Dakle, to je nešto apsolutno najpovoljnije što možete bilo gde na svetu da dobijete. Pozivam mlade ljude širom Srbije da se prijave što pre. Brzo će nam nestati ove pare koje smo izdvojili za prvu tranšu. Prvih je oko 6.000, ako se ne varam, oko 6.500 je bilo danas do tri sata. Plaćate manje nego zakupninu. Ovo je velika prilika. Brzo će nestati ove pare što smo pripremili. Lično ću da insistiram da povećavamo broj. Da ti ljudi budu srećni i uživaju u samostalnosti. Molim vas ljudi da se prijavite, a to možete u 236 eskpozitura Poštanske štedionice - naveo je Vučić.

Kaže da su protesti glavni remetilački faktor daljeg razvoja Srbije, da na to ukazuje Mudis.

- Pored loše vesti, imam i dobru. Do sada je 86 zemalja potvrdilo učešće u Ekspu, a 60 u pisanoj formi. Što se specijalizovanog Ekspa tiše, oborićemo sve rekorde. Mislim da ćemo stići do 140. U Kazahstanu je bilo 117. To bi bio fantastičan uspeh jedne male zemlje - naveo je on.

Ako se bilo šta dogodi u Republici Srpskoj ili na Kosovu i Metohiji preti nam potpuna katastrofa, upozorava.

- Ako se ovako nastavi pitanje je da li ćemo moći da povećavamo plate - rekao je on.

Pozvao je da se vratimo zakonu i institucijama, kao što i piše u Studentskom ediktu, a ne ljotićevsko-boljševičkim plenumima i zborovima.

Sve je pozvao na skup ili 28. marta ili 4. aprila.

- Nije važno da li će nas biti 1.000, 2.000 ili 5.000. Izaćićemo sa najprogresivnijim idejama za srpski narod i državu - rekao je on.