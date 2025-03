"ŽENE SU TE KOJE ČUVAJU SRBIJU" Vučić: Izlazim sa jednom velikom idejom koja je pokazatelj koliko su nam važne (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se putem video poruke na svom Instagram nalogu, a povodom Međunarodnog dana žena.

- Sutra je Međunarodni dan žena. Osmi mart je važan dan kako bismo sagledali šta je to što nismo uradili, a možemo da uradimo za žene u budućnosti. Žene su najodgovornije i najozbiljnije, one su te koje čuvaju Srbiju, brinu o kući, rade za sve nas i bolje brinu o srpskom društvu nego mi muškarci. Zato izlazim sa jednom velikom idejom koja daje sigurnost, stabilnost i pokazatelj je koliko država želi da brine o ženama i koliko su nam žene važne, sa idejom koja će svim ženama da se dopadne, siguran sam u to, a to je alimentacioni fond. Kada muškarac, bivši supružnik, ne želi da plaća alimentaciju ženi, država plaća alimentaciju, tako su deca i žena uvek sigurni. A mi preuzimamo postupak protiv neodgovornih i neozbiljnih muškaraca. Verujem da je to izvanredna vest, da ona daje sigurnost, stabilnost i pokazuje koliko država želi da brine o ženama i koliko su nam one važne - poručio je predsednik.