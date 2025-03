"OČEKUJEMO OD VAS VITEŠKU BORU I MEDALJE": Vučić ugostio sportiste uoči Svetskog prvenstva u boksu za žene (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je članove ženske bokserske reprezentacije Srbije, delegaciju Bokserskog saveza Srbije, predsednika i potpredsednika Međunarodne bokserske asocijacije Umara Kremleva i Aduka Abakarova, kao i potpredsednika Evropske bokserske konfederacije Sumaida Halidova.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Obraćanje Vučića

- Mnogo sam srećan što mogu da vas ugostim. Vreme je da nas obradujete. Nadam se da ćete moći da pobeđujete i donesete našoj zemlji medalje. Mi ćemo da nastavimo da ulažemo. Srećan sam i zahvalan ruskim prijateljima na svemu što čine za srpski boks. Majk Tajson je svojevremeno rekao "Ja sam sanjar, moram da sanjam i dotaknem zvezde, a ako mi zvezde promaknu moraću da zgrabim što više oblaka". Želimo da u Nišu dosanjate svoje najveće snove. Želim da vam ovom prilikom čestitam 8. mart. Želim da kažem da su nam vaše medalje jednako važne kao i one koje donose muškarci. Bio sam ponosan na to kako ste se borili u Parizu. Očekujemo od vas vitešku boru i medalje. Bićemo uz vas svim srcem - kazao je predsednik.

- Svetsko prvenstvo počinje baš na Dan žena, svim takmičarima želimo dobrodošlicu - poručio je Vučić.

- Mnogo vam hvala što ste me saslušali. Teško da ćete imati većeg navijača. Želim vam dobre borbe, uspeh, pobede i medalje. Hvala vam što se borite za našu trobojku - kazao je predsednik Vučić.

- Mi smo spremni i donećemo prvu istorijsku medalju za Srbiju - poručila je potom reprezentativka Sara Ćirković.

O studentima

O zahtevima studenata koji žele da studiraju, a nalaze se u parku ispred Predsedništva, Vučić kaže:

- Nisam mogao da prođem ovuda. Ja sam analizirao sinoć zahteve. Potrebno mi je još vremena. Nisam saglasan sa jednim zahtevom. Sa njima ću morati da razgovaram sledeće nedelje.

O generalnom štrajku

Predsednik je prokomentarisao za danas najavljeni generalni štrajk.

- Jutros mi je trebalo do posla da stignem, kao do Novog Sada, kakve su gužve bile. Sve funkcioniše, sve radi. Danas je 76-78 škola manje u potpunoj obustavi nego 24. 1. Siti su ljudi zaustavljanja, nerada. Klatno besa se okrenulo. Ne možete to nekim ljudima da objasnite i zato oni moraj da radikalizuju stvari, jer su već sebe videli udomljene u fotelje, da ponovo mogu da pljačkaju. Odličan im je bio generalni štrajk, nek im svaki tako uspe - kazao je Vučić.

Pokloni za predsednika i reprezentativke

Predsednik je dobio dres na poklon, kao i rukavice Majka Tajsona. I reprezentativke su od Vučića dobile poklon - cveće i srpsku zastavu.

Predsednik je sportiste primio pred početak Svetskog prvenstva u boksu za žene koje će biti održano u Nišu od 8. do 16. marta.