DIVLJANJE HULIGANA PREKO LEĐA STUDENATA: Antisrpska opozicija u epizodi rušenja demokratije

DIVLjAČKA opozicija je političkim terorizmom po scenariju Aljbina Kurtija juče pokušala da destabilizuje Srbiju u Parlamentu, kada je pokušala da ubije jednu od tri povređene narodne poslanice među kojima je i jedna trudnica.

Po već oprobanom scenariju, uz izazivanje tuče, dimne bombe, bacanje jaja i vuvuzele poslanici dela opozicije pokušali su juče da spreče rad Skupštine Srbije, a prva sednica prolećnog zasedanja samo pukom srećom prošla je bez ljudskih žrtava.

U opštem haosu, koji više priliči obračunima huligana na stadionima, a koji je nastao nakon što su poslanici opozicije izazvali tuču i upalili baklje, bacajući flaše i dimne bombe u pravcu izabranika vlasti i ka klupama rezervisanim za ministre, povređene su tri poslanice. Jedna od njih Jasmina Obradović, na koju je prema rečima predsednice parlamenta Ane Brnabić bačena šok-bomba, doživela je moždani udar. Povređena je i poslanica iz Gračanice Sonja Ilić, u osmom mesecu trudnoće, kao i poslanica Socijaldemokratske partije Srbije Jasmina Karanac, za koju poslanik PUPS Stefan Krkobabić tvrdi da je pogođena flašom u glavu.

Predstavnici vladajuće koalicije optužili su opoziciju da je primenila "Kurtijeve terorističke metode" i da sprečava da se donese zakon kojim će da se ispuni četvrti zahtev studenata u blokadi, ali je opozicija sve vreme opstruisala zasedanja i izazivala incidente, tvrdeći da parlament ne može da razmatra i usvaja zakone koje je predložila Vlada u ostavci. Na jučerašnjoj sednici trebalo je da bude konstatovana i ostavka premijera Miloša Vučevića.

Sednica, kojoj je prisustvovalo 198 poslanika, počela je intoniranjem himne "Bože pravde", a predstavnici opozicije, među kojima nije bilo onih iz Demokratske stranke, na početku su sedeli u klupama i držali transparente sa natpisima "Korupcija ubija", "Pumpaj", "Nekom Nobela, nekom Zabela"...

Haos je počeo kada je nakon usvajanja dnevnog reda od 62 tačke, poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović, u trenutku kada su u salu počeli da ulaze ministri kako bi obrazložili zakone, krenuo prema govornici u čemu ga je sprečilo skupštinsko obezbeđenje. Odmah za njim krenula je i njegova koleginica Biljana Đorđević, nakon čega je usledilo guranje. Ubrzo nakon toga, zapaljene su baklje i skupštinska sala ispunila se dimom, dok su se poslanici gurali, udarali, čupali za odela i kose. Osim baklji, bacane su i flaše sa vodom i celi kartoni jaja, a pojedinci su koristili i biber-sprej. Osim ekipa Hitne pomoći, u Domu Narodne skupštine juče su bili i vatrogasci i policija.

U jednom trenutku poslanik Novog DSS Predrag Marsenić polio je Brnabićevu vodom, ali je ona nastavila da vodi sednicu, a ministri su obrazlagali zakone u sali punoj dima. Predsednica parlamenta nije prekinula sednicu ni kada se bukvalno nije video prst pred okom, te je poručila opoziciji da su "iskoristili Kurtijeve metode" i da su pokazali da se ne bore za studente, "već za nasilno preuzimanje vlasti i istakla da su takvim ponašanjem postali heroji prištinskih medija".

- Postali ste heroji Aljbina Kurtija. Nadam se da ste zadovoljni, jer on jeste. Postali ste heroji prištinskih medija. To samo govori o tome ko se bori za, a ko protiv Srbije. Poštovana gospodo iz opozicije, postali ste teroristička banda. Desi li se nešto Jasmini Obradović, pokrenuli ste ono što do sad nikad nije viđeno. Sram vas bilo, teroristička bando. Propala vam je obojena revolucija! Možete da nas ubijete ali nas nećete sprečiti da radimo za Srbiju!

Dodala je da je jedino što opozicija želi je da ne budu ispunjeni zahtevi studenata u blokadi.

- Nisu glasali za taj zakon, mogli ste da sačekate da usvojimo taj zahtev i da izađemo u susret studentima u blokadi, ali vas to ne interesuje, jer baš vas briga za njih - ocenila je Brnabićeva.

Uprkos dimu, galami, zvižducima koje su mu poslanici opozicije upućivali, ministar finansija Siniša Mali obrazlagao je zakone koji su na dnevnom redu.

- Radom se gradi Srbija. Pred poslanicima je nekoliko važnih zakona koji se tiču budućnosti Srbije, među njima i zakon koji se odnosi na jeftine stanove za mlade. Oni od 20 do 35 godina imaju mogućnost da kupe stan i grade svoju budućnost. Takođe, izmenama zakona o visokom obrazovanju ispunjeni su ne samo zahtevi studenata, već i rektora. Za ostvarenje tog zakona, država će svake godine izdvajati 18 milijardi dinara, a školarine će biti 50 odsto jeftinije.

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin, poručio je opozicionim poslanicima da se takvim scenama niko neće radovati osim Kurtija.

- Ali ne zameram vam ja, vi drugačije i ne znate, i u ostalom, važno da ste vi ovde, pa makar se i ponašali kako se ponašate. Radujemo se našoj raspravi jer će svako pokazati kakav je. Hvala vam što ste pokazali kakvi ste. Kada treba da idete na izbore vi ne idete, kada ne treba vi idete, a neka vam koleginice objasne kako se koriste jaja - rekao je Vulin.

Poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović aktivirao je protivpožarni aparat u pravcu ministara te je belom penom isprskao Adrianu Mesarović, Sinišu Malog i Aleksandra Vulina. Lazovićev saborac Bogdan Radovanović došao je do poslanika SPS Dušana Bajatovića i duvao u pištaljku dok je socijalista govorio. U jednom momentu, Radovanović je pokušao da mu iščupa mikrofon, a prišla je i Marinika Tepić sa papirom na kom piše "Nekom Nobela, nekom Zabela". Tada su Bajatovića okružili njegovi partijski saborci, među kojima su bili Branko Ružić i Aleksandar Antić, kako bi mogao da završi govor.

Predsednica parlamenta vodila je sednicu do 18 časova, bez pauze. Rad Skupštine nastavlja se danas od 10 časova a Brnabićeva je poručila opoziciji da ih nikakve akcije neće uplašiti.nV. N.