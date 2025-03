BRNABIĆ O 15. MARTU: Pokušaj državnog udara

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su pozivi na društvenim mrežama i u pojedinim medijima da se deca ne dovode na najavljeni protest studenata u blokadi 15. marta u Beogradu, zabrinjavajući i uznemiravajući, jer ukazuju na plan za nasilni upad u institucije.

"Pokušaj državnog udara"

- Ja taj dan razumem kao pokušaj državnog udara – nasilno preuzimanje vlasti na ulicama. Ne verujem da će do toga doći, ali ovakvi pozivi su izuzetno zabrinjavajući i smatram da nadležne institucije moraju reagovati maksimalno ozbiljno - istakla je Brnabić za TV K1 na pitanje o tome da kruže informacije da decu ne treba dovoditi na proteste jer „Beograd neće biti kao Novi Sad i Niš“.

Dodala je da se u pojedinim medijima 15. mart najavljuje kao ''dan D'' i još jedan ''istorijski mart u Srbiji''.

- Ne znam samo šta to znači. Da li će biti ubijen predsednik ili će biti ubijen premijer, šta to u stvari znači - rekla je Brnabić.

Komentarišuči izjave u pojedinim medijima da se posle Niša i objavljenog ''Studentskog edikta'' najavljuje ''zatvaranje kruga'' u Beogradu da ''prekretnica o tome u kakvoj zemlji većina građana želi da živi tek dolazi'', Brnabić je rekla da to razume kao planiranje državnog udara i nasilno preuzimanje institucija i nasilno preuzimanje vlasti na ulicama i dodala da su u takvi pozivi zabirnjavajući, uznemiravajući i opasni i da nadležne institucije treba da reaguju.

Objavljena lažna vest

Brnabić je rekla da je u nedelju objavljena lažna vest da je neko iz pratnje predsednika Aleksandra Vučića uzrokovao saobraćajni udes u kome je povređeno dete sa cerebralnom paralizom i dodala da je to za istoriju beščašća.

- Svaka reč u tome je izmišljena. Bio je saobraćajni udes, ali nikakve veze pratnja predsednika Vučića nije imala sa tim saobraćajnim udesom. Ali je to, u stvari, poziv ljudima da izađu na ulicu - rekla je Brnabić.

"Deci je potrebno da idu u školu"

Na pitanje šta bi joj ulilo poverenje da kod studenata nema politike, Brnabić je rekla da je prva da studentski plenumi jasno pozovu učitelje, nastavnike i roditelje dece u osnovnim školama da deca krenu u škole, jer, kako je istakla, politike ne sme da bude u osnovnom obrazovanju.

- Da studenti kažu podržaćete nas tako što ćete se vratiti na nastavu. Mislim da je to civilizacijska norma i nešto prelepo za čitavo naše društvo. Ta deca moraju da idu u školu. Deci je potrebno da idu u školu, da stiču znanje, da se druže - rekla je Brnabić.

Ona je dodala i da bi volela da se studenti drže ''Studentskog edikta'' i dodala da bi potpisala svaku reč tog edikta.

- Mislim da oni kao jedan od najodgovonijih segmenata društva treba da krenu od sebe, da se studentski plenumi ne ograđuju od svakog pojedinačnog mišljenja studenta koji misli drugačije od njih. To nije sloboda mišljenja, to je maltretiranje, a to je suprotno od onoga što imaju u Studentskom ediktu - rekla je Brnabić.

Dodala je i da student koji želi da studira ima pravo na to i da nijedan plenum ne može u tome da ga spreči.

- To bi za mene značilo početak mnogo drugačijeg društva i dijaloga u našem društvu - rekla je Brnabić.

Ne razgovara se o novom mandataru

Ona je rekla da se u SNS ne razgovara o novom mandataru za sastav vlade jer, kako je rekla, nije počeo da teče zakonski rok od 30 dana od konstatovanja ostavke predsednika Vlade i podsetila da mandatara kandiduje predsednik Republike Srbije.

- Znajući njega (Vučića) verujem da on razmišlja dan i noć i o tome. Moguće je da priča o tome sa predsednikom stranke, nisam bila uključena u to. Ali, sigurna sam da o tome razmišlja i da će to podeliti sa strankom koja ima apsolutnu većinu u parlamentu - rekla je Brnabić.