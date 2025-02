ODGOVORNO, DRŽAVNIČKI I DOMINANTNO: Izraz lica sve govori! Vučić jasno odgovorio na svako pitanje na Insajderu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sinoć je bio gost emisije ''Epilog'', koju je vodila Brankica Stanković na Insajder televiziji.

Foto:

Vučić je u emisiji jasno i činjenicama utemeljeno odgovorio na sva značajna pitanja sa kojima se susreće naša zemlja na unutršnjem, međudržavnom planu, ali po pitanju rešenosti države da se obračuna sa korupcijom.

Iako je sa druge strane imao voditeljku koja ga je sve vreme prekidala, upadala u reč, ne dozvolivši mu da odgovori ni na jedno pitanje bez doskočice, upadica i subjektivnih ocena, Vučić je uspeo da odgovorno, ozbiljno i državnički odgovori na svako pitanje, a izraz lica voditeljke Brankice Stanković govori više od hiljadu reči.

Nikome nadležan, ali svima kriv

Paradoks koji je svojim delovanjem lansirala opozicija leži u nadstojanju da se predsednik Republike prikaže krivim za sve, a onda kada on iskoristi Ustavom određene nadležnsti šefa države, pokušava se pokazati da on nije nikome nadležan. Upravo je na ovaj ''začarani krug'' delovanja opozicije i njoj naklonjenih u emisiji ukazao predsednik. Ono što je svakako činjenica, a propisano je i Zakonom o predsedniku u članu 1. jeste da predsednik izražava državno jedinstvo Republike Srbije i, očigledno je je, a da ne promakne oku, pa i u najvećoj meri kritički nastrojenog posmatrača političke scene u Srbiji, da je predsednik Vučić od početka pokušaja obojene revolucije u Srbiji jedini pružio ruku dijaloga svima.

Jasan odgovor na sva pitanja, odgovorno i državnički

Šef države je na svako od pitanja voditeljke Brankice Stanković jasno odgovorio i obrazložio dati odgovor. Najvažnije, kada je u pitanju prosperitet naše zemlje, predstavlja podatak da Fijat Panda ide na zapadna tržišta što je najjači ekonomski odgovor pokušaju političke destabilizacije naše zemlje obojenom revolucijom.

Odgovorno i državnički, onako kako istinski lider radi-odgovorno prema narodu i zemlji kojom rukovodi, predsednik je govorio o tragediji koja je pogodila Novi Sad i celu Srbiju prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, ali i o odgovornosti kada predstavljate opoziciju. Uporedni primer kakvu odgovornost treba da imaju oni koji nisu vlast, predsednik je pokazao pitanjem zašto narod nije izšao na ulice kada su bili Jabukovac ili Velika Ivanča, za razliku od sadašnje situacije, kada opozicija danas koristi tragedije kako bi prikupila političke poene.

Da je Vučić predsednik koji, apsolutno u saglasju sa Zakonom o predsedniku i svojim delovanjem izražava jedinstvo građana, još jednom je pokazao odgovorom na pitanje protesta i studenata, jasno stavivši do znanja da ne deli studente na one koji su naulici i na one koji nisu.

- Ja ih ne delim, vi ih delite. Vi četvrti put pominjete građane koji su na ulici. Mislim da smo imali mnogo veću političku krizu prošle godine posle Ribnikara i Dubone i Orašja. Još 2014. kada smo odlučili da donesemo Zakon o radu, a naročito od 2017, svake godine smo imali velike demonstracije. Ubedljivo najveće su bile u maju i junu posle Ribnikara i Dubone. Posle tragedija niko nije znao šta nam zamera, ali smo imali šest meseci protesta i onda i izbore- istakao je predsednik tokom emisije.

Osvrnuo se na ogromna sredstva koja su dolazila spolja za njegovo rušenje i prljavu kampanju satanizacije njegove porodice, ali i na odlučnu borbu države na čijem je čelu protiv korupcije.

Dominatno i odgovorno, u ove dve reči bi se moglo opisati gostovanje predsednika Srbije u emisiji ''Epilog'' koju su, bez sumnje, gledali i oni koji časa ne čase da kažu da im je Aleksandar Vučić kriv za sve, ali ni za šta nadležan.