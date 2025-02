JEŠIĆ IH NATERAO DA SPAVAJU NA STADIONU Studenti u blokadi odlučili: Spavamo napolju u Inđiji

STUDENTI koji su u blokadi su sami odlučili da će spavati napolju, pod vedrim nebom u Inđiji. Nuđen im je smeštaj, ali je njihova želja bila da spavaju napolju.

Foto: Printskrin/ H

Tokom kasne večeri, deo studenata koji su u blokadi i koji su krenuli ka Novom Sadu kao podrška kolegama stigao je u Inđiju, mesto gde su planirali da prenoće. Organizaciju i njihov doček u Inđiji, između ostalih, preuzeo je lokalni opozicioni političar Goran Ješić.

Za neke čija deca su u koloni, kao i za veliki deo građana Srbije, odluka da prenoće pod vedrim nebom bila je (neprijatno) iznenađenje, koje se ubrzo pretvorilo u histeriju na društvenim mrežama i po opozicionim portalima 021, NovaS i N1.

Sve sumnje oko toga da li deca spavaju napolju, ili ne, otklonio je sam organizator, koji je na svom X nalogu napisao da su studenti tako želeli.

Moja deca su u protestu a kakve to veze ima sa studentskom odlukom gde će da spavaju? https://t.co/0LVoQgezhj — UžičkaRepublika (@gjesic) January 30, 2025

Spavaće napolju, jer je Marko Gašić, predsednik Opštine Inđija, zaključao vrata hale, gde su deca trebala da prenoće 😡 Koliko zlo moraš biti da ne pustiš decu. Zaključaće i ova deca ,vama vrata. Ali ona od ćelija ! 💪👏 pic.twitter.com/PbKtzheWZZ — black & white (@bianconerobgd) January 30, 2025

Studenti u blokadi su svoju akciju najavili preko društvenih mreža, ali očigledno nisu podelili baš sve ideje i planove koje imaju tokom rute ka Novom Sadu, gde planiraju da u subotu 01. februara, zajedno sa kolegama blokiraju sva tri mosta.

Nedostatak informacija doveo je do panike koju su raširenih ruku dočekali mediji naklonjeni opoziciji i krenuli da napadaju predsednika Opštine Inđija Marka Gašića kako nije dozvolio „deci da spavaju u hali“.

Demanti predsednika Opštine prenosimo u celosti:

– Poštovani građani, pošto se velikom brziom širi vest kako ja lično nisam dozvolio studentima da prenoće u sportsko hali, imam potrebu kao porodičan čovek, sa dvoje dece to da demantujem. Kao prvo hala nije moje vlasništvo da je ja nekome otključavam ili zaključavam. Kao drugo, pre tri dana neko od predstavnika studenata j pozvao direktora sportskog centra na telefon i tom prilikom zatražili su halu, u tom trenutku hala je bila zauzeta. Opštinska administracija pomerila je sve aktivnosti koje su bile planirane u hali večeras da bismo mogli da je ustupimo studentima. Studenti su danas kontaktirani i bili zamoljeni da bilo ko od predstavnika skupa uputi pisani zahtev opštinskoj administraciji jer je to regularna procedura i ne bi bilo nikakvih prepreka da prenoće u hali. Međutim, oni su to odbili i rekli su da ih nikakve formalnosti ne interesuju i da će prespavati na drugom mestu. Lično mene niko od predstavnika studenata nije ni kontaktirao. Potrudili smo se da bezbednost svih učesnika bude na najvišem mogućem nivou i sigurno nismo imali nameru da nekoga namerno držimo na ulici. Sve što sam rekao i napisao, stojim iza toga i sve možete proveriti sa predstavnicima studenata pa čak i sa predstavnicima jednog lokalnog inđiskog medija jep su oni danas bili posrednici u razgovoru sa studentima.

(vojvodinauzivo)