"OBEĆANE IM POLITIČKE FUNKCIJE" Student Jovan Babić: Organizatori blokada na fakultetima se sastaju sa opozicijom

KOMENTARIŠUĆI pisanje medija o sastanku predstavnika studenata u blokadi sa političkim predstavnicima opozicije Goranom Ješićem, Dinkom Gruhonjićem, Jasnom Matić i predsednikom sindikata "Nezavisnost" Darkom Šperom, student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Jovan Babić kaže za Juronjuz Srbija da je o vezama opozicije sa studentima koji blokiraju fakultete već ranije govorio i da su se njegove tvrdnje ispostavile kao tačne.

Foto: Printksrin

- Ja sam ranije navodio samo ono što sam znao. Tako sam imao i saznanje da se platforma poput sajta Autonomija koristi radi rasplamsavanja protesta i blokada. Sada možemo videti da je uvek postojala povezanost Dinka Gruhonjića sa protestima i blokadama, kao što se desio sastanak sa studentima. Druga ličnost koja se pominje na sastanku sa sindikatima je Goran Ješić koji aktivno podržava blokade i donosio je ogromne količine hrane studentima koji su bili na blokadi. Odavde možemo videti kako političari direktno pomažu blokade - kaže Babić i dodaje:

- Uticaj sindikata u ovom trenutku igra ključnu ulogu, jer sad treba da počne drugo polugodište i cilj određenih lica je da dođe do blokada škola pri samom početku drugog polugodišta, što bi rasplamsalo blokade i pokrenulo sve ostale da krenu u generalni štrajk koji dugo najavljuju određene opozicione ličnosti. Sindikat prosvete je sada pod užasnim pritiskom da blokira početak drugog polugodišta, sve pod izgovorom da nisu postigli dogovor sa državom. Određene ličnosti pokušavaju da projektuju studentske blokade kao pobedu opozicije i pokušavaju to da iskoriste kao argument da navedu ljude da pokrenu blokade u drugim institucijama - navodi Babić.

Foto: Printskrin

On ističe da su blokade od samog početka pod direktnim uticajem opozicionih političara:

- Pre tri nedelje sam izašao u medije sa ličnim saznanjima koje sam imao i tada sam rekao da postoji više grupa studenata i to: oni koji su organizovali blokade; oni koji dolaze na plenume da glasaju i oni koji nemaju nikakve veze sa svim ovim. Saznao sam da je grupa od 50-ak ljudi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu osmislila blokadu Fakulteta tehničkih nauka, a meni je ovo bilo jako sumnjivo, jer je bilo logično da sami studenti Fakulteta tehničkih nauka organizuju blokadu na svom fakultetu, ako je sve iskreno. Ali se ispostavilo da ništa nije iskreno i da je sve instruisano od strane političkih aktera. Ako pogledamo simbol 'krvave šake', nju je osmislio Zeleno-levi front. Blokade institucija su krenule od zgrade suda u Novom Sadu, samo tada su dolazili narodni poslanici da blokiraju sud. Oni su tada govorili da oni imaju poslanički imunitet i da ne mogu biti kažnjeni zbog blokade. Način blokada je potpuno isti na svim fakultetima, to ukazuje da je samo jedan organizator svih blokada i da on svima komanduje šta da rade. U skoro identično vreme kreću sve blokade, da li je to slučajno? Nije slučajno, već je organizovano iz jednog centra - kaže Babić.

On prilaže i primer međusobne komunikacije studenata iz koje se da zaključiti, kako on smatra, da je u skladu sa saznanjima o kontaktu i sastanku studenata sa opozicionim liderima, s obzirom na to da su se "pojedinci hvalili kako će dobiti poslove kada sruše Vučića", što samo dokazuje da organizatori blokada očekuju od opozicije političke funkcije. - Odavde se vidi da su blokade fakulteta planirane kao sveobuhvate, a ne kao pojedinačni bunt studenata nekog fakulteta. Cilj blokada je bio da se iste vrše na svim fakultetima, pa se onda postavlja legitimno pitanje da li to predstavlja volju studenata nekog fakulteta kada je sve unapred organizovano. Politički komesari sa studentskim knjižicama, indeksima, organizovali su blokade na fakultetima, u najvećoj meri koristeći već postojeću infrastrukturu studentskih organizacija. Politički komesari isključivo rade po naređenju iz centrale, zauzvrat ti pojedinci dobijaju pristup medijima, u kojima oni imaju kontakte, dobijaju finansije i logistiku, tj. hranu, kućnu hemiju, dušeke i ostalo što se koristi na blokadama, od strane političkih partija. Pojedinci su se hvalili kako će dobiti poslove kada sruše Vučića i 'njihovi' dođu na vlast, zato postoji žar u njima da blokadama sruše sadašnju vlast, jer oni imaju lični interes da kroz blokade uspeju u svojoj nameri - kaže on. Babić smatra i to da blokade nisu izvorno nastale na fakultetima već da su nastale kao plod političke borbe pojedinaca koji imaju problem sa zakonom, kako kaže on. "Studentima je onemogućeno da normalno studiraju" Babić tvrdi i da je blokadama fakulteta narušeno pravo na studiranje onih studenata koji ne učestvuju u njima. - Organizatori blokade zloupotrebljavaju studente zarad ostvarivanje svojih političkih ciljeva. Studente niko nije pitao da li žele blokadu ili ne, već su im samo onemogućili da normalno studiraju. Student kada potpisuje ugovor on ima samo odnos sa fakultetom i nema nikakve veze sa plenumom. Student je došao da bi učio i dobio diplomu, dok ostali studenti nemaju pravo da se mešaju u njegovo studiranje. Ovim je teško narušeno pravo na obrazovanje studenta i studenti treba da budu svesni da su im političari iz opozicije onemogućili da normalno studiraju - smatra Babić. Babić kaže i da mu je poznato šta su sledeći koraci onih koji blokiraju fakultete. - Naredni cilj im je radikalizacija blokada, a prva i najvažnija institucija im je škola, jer ako uspeju da ubede decu da se uključe u njihovu političku borbu, onda će to imati ogroman uticaj na društvo. Pored obrazovanja cilj je da se organizuje generalni štrajk, gde će doći do blokada svih institucija u Srbiji. Na ovaj način će se drastično umanjiti kvalitet života građana. Cilj organizatora blokada je da drastičan pad kvaliteta života pripišu aktuelnoj vlasti i time pokrenu bunt kod građana - kaže Jovan Babić. (Euronews Srbija)