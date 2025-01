VUČIĆ O TAKOZVANOJ "VOJVOĐANSKOJ PLATFORMI": Deo studenata biće predvođeni Milom Pajić i pod palicom Dinka Gruhonjića

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić osvrnuo se na sednici Vlade na "Vojvođansku platformu"..

Foto: n1 printskrin/Medija centar Beograd

"Vojvođanska platforma"

- Zamolio bih, Miloše ti to dobro osećaš, u našoj zemlji je osim žestokog Kurtijevog pristupa i ogromne sinergije ujedinjenosti između Zagreba i Prištine, u borbi protiv vlasti u Srbiji i dela nekadašnjeg podgoričkog režima, i zajedno sa hobotnicom Junajted grupe odavde, vrše pritisak ne bi li došlo do promena. Oni žele Srbiju na kolenima, kakva je bila između 2000, i 2012. godine. 11. januara očekujemo predstavljanje tzv. Vojvođanske platforme u kojoj će učestvovati i deo studenata predvođeni Milom Pajić i pod palicom Dinka Gruhonjića i trebalo bi da oduzme Srbiji onu vrstu vlasti koju ima na svojoj teritoriji i da se vrati u prošlost u vreme pred jogurt revoluciju. Moramo da se suprotstavimo, ne oružjem i sukobima, već znanjem snagom, odlaskom u narod i govoreći ljudima šta je to što hoće da urade i naprave od naše zemlje. Protesti padaju, zahvaljujući njihovim greškama i angažmanima drugih ljudi i kako padaju biće sve veća nervoza i agresija. Važno je da se ne napravi greška, nigde sukoba, nigde intervencije. Ako hoće ispite hoće, ako neće neće. Odavno su svi zahtevi ispunjeni, o tome više niko ne priča.