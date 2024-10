"IZGLEDA KAO U AUSTRIJI I ŠVAJCARSKOJ" Vučić: Takovski kraj dobio modernu obilaznicu oko Gornjeg Milanovca (VIDEO)

PREDESEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je, na otvaranju obilaznice oko Gornjeg Milanovca u dužini od 9,7 kilometara, da je takovski kraj dobio modernu saobraćajnicu koja izgleda kao u Austriji ili Švajcarskoj.

Obraćanje Vučića

- Poštovani, nisam ja najzaslužniji, samo mislim da smo utrli put nekim novim navikama i velikim promenama u našoj zemlji. Srećan sam što sam mogao da vidim da ovaj takovski kraj izgleda kao da ste u Austriji ili Švajcarskoj. Koliko sutra, biće kao da je to odvajkada bilo, što je dobro, to će nas terati na nove uspehe i posao. Ovaj deo Srbije podario nam je veliku dinastiju. Znamo koliko je problema bilo bez ove obilaznice, ona će olakšati svakodnevni život. Ona je u ekonomskom smislu jako važna, čime povezujemo lokalnu privredu sa svetskim putevima. Kamioni koji decenijama zakazuju Milanovac i Takovo, neće više prolaziti tik pored kuća. Obilaznica je završena u skladu sa najvišim standardima. Srbija je zemlja kojoj je Milanovac podjednako važan kao i Niš, Novi Sad i Beograd. Ono što je za organozam krvotok, to je za državu putna infrastruktura - rekao je Vučić i zahvalio se kineskim prijateljima, kineskom ambasadoru i predsednik Si Đinpingu.

- Recite Siju da mu je Srbija zahvalna i da nikada nećemo zaboraviti ono što je za Srbiju uradio - kazao je predsednik, koji se zahvalio i domaćim firmama, koje su na ovom poslu radile.

- Važno je da imamo te kompanije, jer nećemo moći da završimo sve što je pred nama - istakao je Vučić.

- U Milanovcu smo 2012. godine imali 3.570 nezaposlenih, danas imamo 732. To je veliki uspeh. Promene su velike. Ovo će ljude u Milanovcu približiti Beogradu, Evropi i svetu - kazao je predsednik i pozvao vozače da povedu računa.

O poplavama u BiH

- Izražavam saučešće porodicama stradalih, svaka vrsta pomoći, mi smo spremni. Sve što im je potrebno, dovoljno je da kažu.

O lokalnim izborima u RS i saradnji sa Miloradom Dodikom

- Ja kao predsednik Republike ne mogu na takav način da govorim da je Banjaluka važnija od Pala, Trebinja... Što se tiče saradnje sa Miloradom Dodikom, ona je bila izuzetno dobra, veoma plodonosan. Odnos je uvek bio bratski i prijateljski.

O opoziciji

- Ja se trudim da budem korektan. Nisu mene vodili kao mečku po različitim centrima, nego Aleksića. Oni su doveli Rio Tinto. Pokojni Tijanić bi rekao - svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Ne zna on ni na karti da pokaže Papuu Novu Gvineju. Rekao sam već jednom - što je tikva praznija - to je bezobraznija. Oni da su mi rekli da me žele u Skupštini, ja bih sve otkazao i došao. Bolje bi bilo Aleksiću i njegovima kako voze. To što je njego poslanik vozio bahato, pa se pozvao na imunitet, a mogao je decu da nam pogazi.

O prisustvu na sednici o litijumu

- Jeste čuli šta sam rekao? Oni me nisu pozvali, oni koji su sazvali sednicu su rekli da ne žele moje prisustvo, ja sam čeznuo, i nudio se da prisustvujem, ali poslanici koji su tražili raspravo o ltijumu rekli su - ne, ne, mucajući. Ja sam sedam dana bio u Loznici, išao u Ljuboviju, Zvornik, čekajući samo da dođu da razgovaramo, bežali kao đavo od krsta od mene. Pošto argumente nemate, tako da - beži Vučiću, sklanjaj nam se sa očiju. Tako da, oni nisu hteli, oni ne žele moje prisustvo. Ja sam spreman uvek da dođem u Skupštinu kada me poslanici pozovu, uvek ću da ih pobedim argumentima, ozbiljnošću, činjenicama i odgovornošću. Kada sam obavljao razgovor sa predstavnicima Rio Tinta, optužili ste me da sam se bahato i osiono ophodio prema njima, pa nikako da se dogovorite - radim li za njih ili sam bahat i osion prema njima. Ili kako vam kad odgovara.

O protestu grupe meštana

- Bilo je jutros 24 ljudi po jakoj kiši. Neki su bili opozicioni aktivisti, neki obični ljudi. Saslušali smo ih, sagledaćemo sve. Mi u Srbiji moramo da naučimo da poštujemo rad, a ne samo da tražimo dlaku u jajetu. Što ne kažete narodu da je bilo 3.500 nezaposlenih, a sada 730.

Obraćanje Li Minga

Kineski ambasador Li Ming istakao je da mu je veliko zadovoljstvo što danas, zajedno sa predsednikom Vučićem, prisustvuje ovom događaju.

- Bez puta nema života - kaže stara kineska izreka. Pod vođstvom predsednika Vučića, Srbija je sada među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi. Srbija pridaje veliki značaj gradnji infrastrukture. Danas imamo priliku da svedočimo istorijskom trenutku. Ovaj put predstavlja vezu koja povezuje duše kineskog i srpskog naroda. Naročito u protekle dve godine kineska i srpska strana intenzivno sarađuju. Da izgradimo još više puteva koji vode ka prosperitetu i sreći - kazao je Li Ming.

O obilaznici

Projekat obilaznice obuhvatao je izgradnju nove saobraćajnice od Gornjeg Milanovca do Klatičeva u dužini od 4,78 kilometara i rekonstrukciju postojećeg državnog puta od Klatičeva do Takova u dužini od 4,70 kilometara, a vrednost radova je 30,5 miliona evra.

Izgradnjom obilaznice oko Gornjeg Milanovca tranzitni saobraćaj će u potpunosti bio razdvojen od lokalnog koji prolazi kroz to mesto, biće izmešten iz gradskog jezgra i direktno će opštinu povezati sa auto-putem "Miloš Velki", pa teretni saobaćaj više neće prolaziti kroz sam centar grada.

Puštanjem u saobraćaj te obilaznice za oko 25.000 stanovnika Gornjeg Milanovca život će biti značajno kvalitetniji, jer će se bez većeg zadržavanja prolaziti gradskim jezgrom, a skratiće se i vreme putovanja svim putničkim vozilima od Gornjeg Milanovca do Takova.