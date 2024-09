MARTINOVIĆ RAZOTKRIO ISTINU O LAŽNIM EKOLOZIMA: Ćuta još jednom pljunuo na Narodnu skupštinu (FOTO/VIDEO)

NAKON što je ministar Aleksandar Martinović razotkrio istinu o lažnim ekolozima, Aleksandru Jovanoviću Ćuti, Srđanu Milivojeviću i ostalima, Ćuta je još jednom pljunuo na Narodnu skupštinu, posegao za nasiljem, gađao ministra poslovnikom, a onda je narodni poslanik Dejan Bulatović Ćuti i ostalim nasilnicima održao lekciju koju će dugo pamtiti!

Foto: Printskrin

- Vas je kupio Dragan Đilas. Otkupio je vaše dugove. Otkupio je vaše dugove. I on je sad vlasnik Demokratske stranke. I možete vi sad da se zovete ekološki ustanci, zeleno-levi frontovi, nikad niste bili na vlasti, novi DSS, Janko, Marko. Ljudi, vi ste vlasništvo čoveka koji je predsednik druge stranke. I svi vi koji sad ovde govorite, sedite, kritikujete i tako dalje, vi ste glasnogovornici jednog jedinog čoveka koji se zove Dragan Đilas. To kako se formalno zovu vaše stranke, kad su nastale, ko su predsednici i tako dalje, to je sve nebitno. Vi ste u građanskopravnom, u obligacionopravnom smislu vlasništvo jednog čoveka. Dakle, on je vlasnik i vas, i vaših stranaka, i vaših mandata - izjavio je Martinović, što je naljutilo Ćutu Jovanovića koji je bacio poslovnik.

Foto: Printskrin

- Poštovana predsednice, poštovani članovi vlade, ministri Vlade Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, narodne poslanice, građani Srbije. Ja reklamiram poslanik 101, član 103, član 104. Ovo što se danas, sada, u ovom trenutku desilo, da poslanik baca, bukvalno Ustav, baca i gađa direktno u ministre. Nije mogao da dobaci, ali da je pogodio nekog ministra, on bi bio povređen. Da građani Srbije samo dobro znaju, da samo građani Srbije dobro znaju da su ozlojeđeni, jer je jedan od ministara izneo istinu. Govorio o poljoprivredi, ulaganjima u poljoprivredi. Govorio onome što oni lažu mesecima. I govorio o tome šta znače ulaganja u poljoprivredi. Žao mi je, bio sam potpredsednik stranke u dva mandata, one tamo od stranke koju su ukrali od mene. Bio sam im dva puta i predsednik odbora za poljoprivredu. Ništa nisu naučili. Ništa nisu naučili, a sada su to sve vajni i neverovatni eksperti u poljoprivredi. Taj gospodin koji je bacao taj poslovnik, tako i baca Ustav Republike Srbije. Tako baca i Sveto pismo. Jer znate, ovaj parlament to je najviši hram demokratije. A kada bacate poslovnik i u njemu kada je Ustav, vi ste gađali srpski narod. I da budem sasvim otvoren, pljunuli ste na srpski narod, na tradiciju, na nešto što je najsvetije u srpskom narodu, to je Narodna skupština Republike Srbije. Ovo se nikad nije desilo. Desilo se kada je potegnut pištolj, ubijen je jedan narodni poslanik ovde. Ovo što je on uradio, neumitno je podsetilo građane Srbije na to da hoće da pucaju. Oni hoće građanski rat. Oni rade na tome. Oni hoće da unište Srbiju. Rade protiv Ustava, rade protiv onoga svega što je srpski narod radio decenijama. Sramota bilo, neće vam proći. Živela Srbija - rekao je Dejan Bulatović.