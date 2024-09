KURTI ŽELI DA IZAZOVE RAT: Brnabić - Situacija na KiM najozbiljnija do sada

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da je situacija na Kosovu i Metohiji najozbiljnija dosad, jer po svemu sudeći, premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti želi etničko čišćenje Srba i da izazove sukob sa Beogradom.

tanjug

- To je zato što mi se čini da Kurti nema nijedan drugi izbor ili izlaz iz svoje politike, osim da izazove oružani sukob, odnosno rat sa Beogradom i zbog toga je on najbahatiji i najbezobzirniji do sada, jer je potpuno priteran uza zid i to je njegov jedini izlaz - rekla je ona govoreći za Evronjuz.

S druge strane, naglasila je da je u "našem interesu to što se predsednik Srbije Aleksandar Vučić trudi da sačuvamo mir".

S tim da, kako je dodala, ne smemo da dozvolimo maltretiranje srpskog naroda na KiM, kao i oduzimanje imovine i nedostatak bilo kakve pravne sigurnosti.

Napomenula je da je izuzetno težak život Srba na Kosovu i na Metohiji, jer više ne mogu ni da primaju platu ni da kupuju robu iz centralne Srbije.

- Apsolutno sve vodi ka tome o čemu je pričao i Aleksandar Vučić na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, a to je svesno izazivanje i prouzrokovanje nemogućih uslova za život Srba na Kosovu i Metohiji, čime Aljbin Kurti svesno izaziva etničko čišćenje i to je sada svima jasno - naglasila je ona.

Prema njenim rečima veliki problem je što se sve to dešava pod budnim okom međunarodne zajednice, toje Euleksa i Kfora.

Naglasila je da je ipak optimistično to što je kongresmenka Klaudija Teni iz redova republikanaca poslala pismo američkom državnom sekretaru Entoniju Blinkenu, s pitanjem šta će Sjedinjene Američke Države da rade zato što su ugrožena prava Srba na KiM.

- To je značajna stvar i rekla bih, zaista, rezultat napora i svih ovih godina Aleksandra Vučića da napravi jednu drugačiju komunikaciju s američkom državom, a naravno i današnjeg ministra spoljnih poslova Marka Đurića, u to vreme kao ambasadora Srbije u SAD, jer sada imamo sada jednu ozbiljnu jaku kokus grupu, koja se bavi ovim pitanjima, a koja zastupa, ne bih rekla, čak ni interese Srbije, već istinu i pravdu - poručila je Brnabić.

S tim u vezi je kao važno istakla i da je prošle nedelje specijalni zastupnik Nemačke za Zapadni Balkan Manuel Zaracin rekao da je CEFTA možda moguća bez takozvanog Kosova.

- Neverovatno je u stvari čuti tako nešto od gospodina Zaracina, koji je jedan od najvećih zagovornika kosovske kvazinezavisnosti, ali i pobornika Aljbina Kurtija, što znači da je toliko svima jasno šta Kurti radi - napomenula je Ana Brnabić.

BONUS VIDEO:

PUSTITE NAM DECU! Srbi protestuju u Kosovskoj Mitrovici - traže oslobađanje mladića