"FRANCUSKI INTERES JE DA SRBIJA RADI ŠTO VIŠE SA EVROPOM I DA SE EU PROŠIRI": Makron na konferenciji za medije u Palati Srbija

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron izjavio je večeras da je francuski interes da Srbija radi što je više moguće sa Evropom, kao i da je interes EU da se proširi zemljama Zapadnog Balkana, a prvom od njih Srbijom.

Foto N. Skenderija

- Francuski interes je da Srbija radi što je više moguće sa Evropom, jer kada pogledam u kartu vidim da nismo daleko jedni od drugih i jako želim da imam suverenu Evropu, autonomnu jaku, koja bolje kontroliše svoju energetsku politiku, migracije, koja je bezbedna, koja je manje zavisna od raznih partnera. Onda treba da imamo partnerstvo, strukturno partnerstvo sa onima sa kojima delimo geografski prostor, jer mi smo tu gde smo - rekao je Makron na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Palati Srbija.

Dodao je da, u tom kontekstu, Francuska želi i nastoji da sve više radi na tome kako bi Srbija bila deo Evrope.

- To radimo putem bilateralnih partnerstava, to je upravo ono što smo danas radili. Jačamo naše veze industrijske, privredne, intelektualne i tako da je sve to jako dobro jer to onda jača zajedničku viziju našu, možemo da kreiramo radna mesta, imamo zajedničku inteligenciju koju gradimo i onda smo zavisni jedni od drugih, a manje zavisni od onih koji su dalje od nas - rekao je Makron.

Kako je rekao, drugi element kako bismo jačali tu vezu je evropska politika.

- To je veza četrdesetak zemalja koja se nalaze na tom geografskom prostoru. I to je upravo ono što je jako važno. Imamo zajedničke vrednosti, ali imamo i tu geografiju koja nam je zajednička. I probleme koji su nam zajednički. I upravo želim da u zajednici, političkoj i evropskoj, želim da imamo konkretnija partnerstva, pre svega na svim ovim temama koje sam maločas pomenuo, energetika, odbrana, migracije. I onda imamo Evropsku uniju - poručio je francuski predsednik.

On je istakao da Srbija želi da se pridruži EU i da je Francuska prvo rekla ne.

- Onda smo promenili i modernizovali pravila kako bi bila manje birokratska. I rekli smo da je strateški u interesu Evropske unije da se reformiše i da se proširi. I to istovremeno, što je moj specijalitet. Jer EU mora da pojednostavi svoja pravila, mora da bude manje birokratska, moramo da imamo više subsidiarnosti, da budemo efikasni i istovremeno da se proširi sa svojim partnerima, pre svega sa zemljama Zapadnog Balkana, a Srbijom prvom od njih - naglasio je Makron.

Dodao je da ne može da obeća šta će se desiti u Briselu i da je pristupanje EU procesu koji ima preduslove.

- Recimo, razgovore između Prištine i Beograda, to je jedan od preduslova. Ali potrebne su veće investicije, više partnerstava, potrebni su redovni sastanci kao u okviru Evropske političke zajednice i moramo da reformišemo EU i da je proširimo, a ja mislim da srpsko stanovništvo takođe to misli. Srbija to misli takođe i da Srbija želi da napreduje na tom putu. Hajde onda da to da radimo zajedno - poručio je Makron.

Što se tiče sankcija Rusiji, Makron je rekao da i Srbija nije u EU i da sama donosi suverene odluke i da je to jako dobro, kao i da je predsednik Vučić preduzeo neke veoma hrabre odluke.

- Angažman sa Evropljanima, humanitarne akcije i municija vezano za rat u Ukrajini, odbrana, to su sve stvari koje su jako važne za mene, ali sve to je zasnovano na jednom principu, jednostavnom, koji ću još jednom ovde pomenuti, to je suverenitet i bićemo jači ako jačamo naše veze, poštujući suverenitet svake države i svakog naroda - zaključio je francuski predsednik.

Odgovarajući na pitanje kako vidi geopolitičku poziciju Srbije trenutno, s obzirom na to da je neretko pozicionirana između Istoka i Zapada, kao i to da prokomentariše što je Srbiju posetio i kineski predsednik Si Đinping, Makron je rekao da uloga predsednika vlade i države nije da komentariše i da daje lekcije.

- Tako da ja neću ovde sad kvalifikovati, neću odrediti šta radi i kako radi predsednik Srbije, već je on taj koji je na vlasti i koji može da to radi. Jer u svetu jako često dajemo lekcije jedni drugima, a ne znamo šta je dobro za jedno, a šta za drugo. Ja mislim da to nije politika - rekao je Makron.

Što se tiče posete kineskog predsednika, Makron je podsetio da je on u Beograd došao iz Francuske, a da je posle Beograda otišao u Budimpeštu.

- To je bila odlična ideja, on je jedan veliki strateški partner. I vaš predsednik Srbije suvereno odlučuje sa kim želi da razgovara - poručio je Makron.

