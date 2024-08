NIKAD VEĆA ULAGANJA U ZDRAVSTVO: Vučić - Ponovo uvodimo sistematske preglede za decu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, u pratnji resornih ministara, obilazi gradilište dečije bolnice Tiršova 2.

Foto: Novosti

Kaže da ponovo uvodimo sistematske preglede za decu kako bi država pomogla roditeljima.

- Inače, ulažemo ogroman novac. Kad pogledate izgradnje svih bolnica, domova zdravlja, svih vrsta lekova koje plaćamo, to je sve preko 4,6 ili 4,7 milijardi, ali na to vam nikad nije žao da potrošite novac - rekao je on.