"ZABRINUT SAM ZA VUČIĆEVU BEZBEDNOST" Vučević: Predsednik Srbije ja glavna meta

PREDSEDNIK Vlade Miloš Vučević rekao je danas da kriminalnom klanu koji predvodi Radoje Zvicer glavna meta jeste predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i da je zabrinut za njegovu bezbednost.

Foto: Tanjug

Vučević je za Tanjug rekao da je njima problem Srbija na čelu sa Vučićem, kao i da on ima problem zbog hapšenja Veljka Belivuka, proterivanja kavačkog i škaljarskog klana i onemogućavanja mafijašima da upravljaju Srbijom i delom regiona kao što je to bilo do 2012.

Kako je istakao, oni su imali, ne samo kriminalne aktivnosti, nego su oni iz tih kriminalnih fondova finansirali i određene političke strukture i medije i praktično sebi pravili potporu.

Dodao je da su se bavili koruptivnim stvarima kako bi kontrolisali policiju i tužilaštvo.

- I zato je njima Vučić glavna meta - naveo je on.

Vučević je napomenuo da ga više brine pitanje bezbednosti predsednika Srbije.

- Kada imate u vidu činjenicu da imate nekog poput Zvicera koji dnevno zarađuje ne znam koliko para sa tim švercom narkotika, opijata i sve što rade gde god se već nalaze širom sveta, kada znate da su oni veoma agresivni i nezadovoljni zbog politike Srbije da ih protera sa naših prostora - istakao je on.

Foto: Profimedia, MUP, Libertas, privatna arhiva Tekst potpisa

Kazao je da je krajnje iritantno kad čujete ove iz redova dela opozicije da se smeju kada kažemo da sve činjenice ukazuju na to da pitanje bezbednosti Vučića mora biti podignuto na najviši nivo.

- Smejemo se svemu, smejali smo se (Robertu) Ficu, (Donaldu) Trampu, sve nam je smešno dok se ne desi neko čudo. Smejali smo kada su (Zorana) Đinđića presreli na auto-putu sve dok se nije desio onaj mart 2003. kada su ga ubili - kazao je on.

Prema njegovim rečima, sve je izvrgnuto ruglu kako bi se nastavio zadatak nekih.

- Vidim spoj mafije i dela medija koje prave klimu da je neko legitimna meta, ali se konstantno sprovodi dehumanizacija, kriminalizacija jednog čoveka. On je čovek, on je ovakav, on je onakav. Njegovo okruženje je kriminalno, on rasprodaje državu, izdaje državu i od takvog čoveka se pravi legitimna meta - zaključio je Vučević.