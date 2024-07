MAĐARSKA JEDINA U EU PRIČA O MIRU: Intervju Elvira Kovač, potpredsednica Narodne skupštine, o evrointegracijama, odlasku Orbana kod Putina

PREDSEDAVANjE Mađarske Evropskom unijom će biti u znaku podrške proširenju i putu Zapadnog Balkana. Nesporno je da je zbog geopolitičke situacije region na čekanju, ali se nadamo da bi tokom mađarskog mandata trebalo da bude otvoren klaster 3 koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rad. U oktobru ili novembru imaćemo izveštaj Evropske komisije i tu će već treći put biti rečeno da smo spremni za ovaj klaster koji nije politički, niti je osetljivo pitanje. Mi zaista radimo na polju evropskih integracija i otvaranje ovog poglavlja bi dalo zamajac proširenju. Krajem mađarskog predsedanja očekujemo međuvladinu konferenciju. Tada će biti tri godine kako nismo otvorili klaster i verujem da je vreme da se situacija promeni.

Fejsbuk, privatna arhiva

Ovo u intervjuu za "Novosti" kaže potpredsednica Skupštine iz redova Saveza vojvođanskih Mađara i predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač i dodaje da će mađarski ambasador Jozef Mađar doći u parlament tokom nedelje da predstavi prioritete predsedavanja.

Premijer Orban je bio u poseti Kijevu i Moskvi, a iz EU su stigle poruke da je u Rusiji bio "privatno"... Koliko Mađarska u ovakvoj poziciji može da uradi za Srbiju?

- Mađarska je poznata po tome da je jedina zemlja EU koja otvoreno priča o miru. Rešenje je mir, a ne rat. Na tlu Evrope se vodi rat, a Evropa osim što šalje oružje ne radi ništa. Premijer Mađarske Viktor Orban razmišlja vrlo racionalno i smatra da treba da se razgovara, da se traži rešenje. Setimo se da je on prvi, kada je počela migrantska kriza, rekao da treba zaštiti granice, da može da se prelazi samo legalno. Tada su u EU rekli - nećemo tako, mi smo humani. I onda su malo kasnije došli na ono što je Orban govorio. Besmisleno je samo pričati protiv Rusije, o sankcijama, i ne razmišljati koliko će da košta obnova Ukrajine i ne raditi na tome da dođe do mira, dok ljudi ginu. On se prvo video sa Zelenskim, pa onda sa Putinom. Vrlo oštro su reagovali, posebno iz baltičkih zemalja, da nema mandat da vodi mirovne pregovore. Ali, Mađarska jeste u poziciji da pokaže dobru volju i to je i učinila. Stoga, mislim da Mađarska može da pomogne Srbiji, jer je uvek najbolje braniti svoj stav i biti dosledan, što je trenutno i pozicija Srbije.

Za poziciju visokog predstavnika EU predložena je Estonka Kaja Kalas. Sa baltičkim zemljama nemamo dodirnih tačaka i vrlo često su nas "saplitale". Može li se nešto promeniti?

- Najveći razlog je što nas smatraju malom Rusijom, a oni se plaše Rusije. Ali, mi imamo jasne pozicije, šaljemo humanitarnu pomoć Ukrajini, osuđujemo agresiju, podržavamo njen teritorijalni integritet. Pokušaćemo da imamo otvoreni razgovor sa baltičkim zemaljama. Plan je da se to intenzivira, razgovarali smo sa predsednikom estonskog parlamenta da dođe u posetu i predsednica Ana Brnabić ga je pozvala. Činjenica je da imaju predrasude o Srbiji.

Da li je priča oko članstva tzv. Kosova u Savet Evrope odložena do daljeg?

- Parlamentarna skupština je poslala pozitivno mišljenje o članstvu tzv. Kosova u SE. Konačna odluka je na Komitetu ministara. Pitanje je odloženo zahvaljujući zemljama Kvinte koje su postavile uslov Prištini da pošalje nacrt Statuta ZSO Ustavnom sudu, a jasno je da premijer privremenih institucija Aljbin Kurti to neće da učini. Predviđanja su da se do sledećeg maja, kada zaseda Komitet ministara ništa neće desiti, jer nema političke volje. Komitet na nivou ambasadora zaseda jednom nedeljno, ali je pitanje tzv. Kosova, za sada, stavljeno po strani. Idu i izbori na KiM, neće poslati nacrt na ocenu, oni sada razmišljaju o izborima i političkim poenima.

Sednica tokom jula KADA će biti održana sednica Skupštine? - Kao što je predsednica parlamenta Ana Brnabić najavila sednica će biti u drugoj polovini jula. Na dnevnom redu će biti međunarodni sporazumi, kao i Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, usvojena na Svesrpskom saboru, koju će parlament ratifikovati.