VUČIĆ UPOZORAVA: Nisu se stavili u Putinove cipele, biće mnogo veći i mnogo teži sukob nego danas

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je se političari sa zapada nisu "stavili u Putinove cipele".

Foto: Tanjug/Zoran Žestić/Profimedia/Ilustracija

- Za razliku od svih drugih, iako mi prijatelji državnici kažu da nisam dobro sagledao stvari, i biću najsrećniji na svetu ako je tako, ali kada poređate činjenice, kada razgovaram sa partnerima sa Zapada, i još me ubeđuju u to da ne mogu da izgube, ukoliko ne budu pobedili Putina, izgubiće dominaciju Zapada u narednih 100 godina. Tačka 2, Putin će da nastavi, po njihovom uverenju, da osvaja po Evropi. Tačka 3, sve elite su izgubljene ako Zapad bude poražen. Ja kažem, stvarno? Jeste li vi to poređali s druge strane? Nisu se stavili u Putinove cipele, pa nisu razmislili šta se s njim dešava ako izgubi? Svakako ne bi ostao živ, porodica takođe, ali to po strani, mnogo su veći interesi. Ne bi bilo ništa od njegovog političkog nasledstva, Rusija ne bi postojala u ovim granicama ako bi izgubili. Nemojte da budete navijač. Sve ovo što sam rekao su činjenice koje ne možete da opepelite. Treba da se pravite ćoravi da to ne biste videli - kaže Vučić i dodaje:

- Biće mnogo veći i mnogo teži sukob nego danas i polako se tome približavamo. Moramo da se borimo da sačuvamo mir. Vodim se logikom gvozdenih determinizama. Moramo da se spremimo da čuvamo mir, da radimo, da gradimo, da čuvamo pare - kazao je Vučić za TV Pink.