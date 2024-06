"NEODGOVORNOST, NEOZBILJNOST I NEPOŠTOVANJE GRAĐANA" Brnabić: Deo opozicije nije došao na Kolegijum o izbornim uslovima

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Trećem sastanku kolegijuma Narodne skupštine u Četrnaestom sazivu radi konsultacija oko daljeg rada na unapređenju izbornog procesa nisu učestvovale poslaničke grupe Stranke slobode i pravde, Novog DSS-POKS-a, Srbija centra i Mi glas iz naroda Branimira Nestorovića.

Foto: printskrin

Na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, Brnabić je rekla da oni nisu našli za shodno da se odazovu njenom pozivu da dođu na kolegijum da razgovaraju o daljem radu Skupštine.

- To je zanimljivo, pošto Marinika Tepić takođe danas imala izjavu o važnosti sazivanja odbora za obrazovanje, ali izgleda da to nije bilo dovoljno važno da se pojavi na kolegijumu, da pričamo o tome. Zanimljivo je da je predsednik poslaničke grupe Demokratske stranke Zoran Lutovac imao neposredno pre kolegijuma, kao što ste svi mogli da vidite, ovde pres konferenciju, na kojoj je rekao da ima važnije obaveze od kolegijuma. A šta je to važnije za šefa poslaničke grupe od kolegijuma? - zapitala je Brnabić.

Kako je rekla, to je neodgovornost, neozbiljnost i nepoštovanje prema građanima tih stranaka.

- Razgovarali smo o primeni određenih preporuka, kao što ste čuli od drugih poslanika opozicije. Radna grupa nastavlja da radi, radnu grupu nastavlja da vodi Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Mi ćemo promeniti način rada da bi ona bila efikasnija, da bi zaista mogla da primeni sve, ili implementira sve preporuke ODIHR-a za šest do osam meseci, kako bi imali dve, dve i po godine pre narednih izbora vreme u kome smo praktično implementirali sve preporuke i da uđemo mirno u izbornu kampanju 2027. godine - rekla je Brnabić.

Ona je istakla da se nada da će sledeći sastanak radne grupe biti tokom sledeće nedelje.

- Moj poziv svima na kolegijumu bio je da se uključe u rad ove Radne grupe. Nažalost, taj poziv je bio upućen onima koji nisu do sada učestvovali u radu, a koji ni danas nisu učestvovali na ovom kolegijumu, tako da se nadam da će prihvatiti ovaj javni poziv da se uključe u rad radne grupe za implementaciju određenih preporuka - rekla je Brnabić.

Rekla je da se nada da će opozicione stranke to prihvatiti, da ne bi bilo da dođemo do 2027. godine, a da oni kažu da nisu učestvovali u primeni ODIHR-ovih preporuka.

- A nisu učestvovali zato što oni sami očigledno ne žele da učestvuju. Ja ću nastaviti da ih pozivam. Razgovarali smo o pripremi godišnjeg plana rada Skupštine. Narodna Skupština treba da ima godišnji plan rada, koji već jako dugo nije imala. I zato sam pozvala sve poslaničke grupe da na tome radimo zajedno - rekla je Brnabić.

