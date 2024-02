VUČIĆ NA CEREMONIJI U SAVA CENTRU: Nemačka fudbalska legenda Karl Hajnc Rumenige novi ambasador Sportskih igara mladih (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti povodom proglašenja novog ambasadora Sportskih igara mladih, u Sava centru.

Obraćanje predsednika Vučića

- Hoću da nešto čujete, deco, od starijeg čoveka, kroz šta sam u vašim godinama prolazio. Ne seća se Hajnc, bilo je 2 prema 0 u Minhenu, za Bajern. Oni su došli u Beograd, bio sam na stadionu, 9-10 godina sam imao. Ispričaću vam samo dve utakmice iz kojih sam naučio skoro sve u životu - rekao je Vučić.

- Dve važne utakmice, samo da izvučete pouku iz nekoliko rečenica. Jedna je bila Zvezda-Bajern, druga je bila opet protiv Nemaca, istočnih Nemaca, Dinamo-Berlin. Igrala je Zvezda protiv Bajerna i nadoknadila je to. Sećam se da je Pižon dao drugi gol, a Repčić treći. Zvezda je vodila 3:0. Kiša je padala, nas dece koliko god hoćete. Radovali se i mislili smo gotovo je. Nije bilo gotovo, igrali smo protiv Nemaca, Bavaraca, Nemci prođoše dalje, plakao sam celu noć. Onda su došli istočni Nemci. 5 prema 2 je bilo protiv Zvezde, igrali smo na Marakani revanš, niko nije mislio da se desi bilo šta. Ridiger daje gol, prvo poluvreme, 1 prema 0 je za Nemce, završava se poluvreme, ostalo je 45 minuta do kraja. U drugom poluvremenu Borovnica jednom, drugi put, Blagojević treći put, falio je još jedan gol. U 93. minutu Šestić umuljava nešto. 4 prema 1 za Zvezdu po kiši. Zvezda ide dalje i umesto onih suza protiv Bajerna, nenormalna radost nekoliko dana. Dve stvari sam naučio - prva je, nikada nemoj da pomisliš da si završio i da si pobedio pre nego što si stvarno pobedio. Drugo što sam naučio - nikada nemoj da se predaješ dokle god utakmica traje, bori se i igraj do kraja, jer ukoliko se boriš, uvek možeš da pobediš. Ja vas molim, deco, da se družite, kao što reče komesar Han, vi ste mnogo bolji od nas starijih. Siguran sam da će celom regionu biti bolje kada vaši principi tolerancije, poštovanja i međusobne ljubavi budu usvojeni u celom regionu - rekao je Vučić i poželeo dobrodošlicu nemačkoj fudbalskoj legendi.

- Želim da se zahvalim deci na svim aplauzima, osmesima, na takmičenju, na poštovanju, samo se borite, deco, pobedićete sigurno - poručio je Vučić okupljenim mališanima.

Karl Hajnc Rumenige novi ambasador Sportskih igara mladih

Karl Hajnc Rumenige, novi ambasador Sportskih igara mladih, obratio se okupljenima.

- Voleo bih da kažem da je ovo veoma važan trenutak za mene da sam ovde sa vama u Beogradu. Imam petoro dece i osmoro unučadi. Znate kako deca funkcionišu i koliko su meni važna u životu. Ovo je odlična inicijativa. Želeo bih da vam pružim ruku za omladinski sport, i želim da čestitam vama u Srbiji što ovo sprovodite. Sport je izvanredan alat da okupi decu, i da učini da se smeju. Veoma sam počastvovan da sam od danas ambasador ove organizacije. Voleo bih da kažem gospodinu Vučiću, sećam se, mislim da je bilo 80. godine kada sam ovde bio drugi put, sa Crvenom zvezdom. Imali smo uspešnu utakmicu, a onda smo drugog dana izgubili, bilo je nerešeno. Pobedili smo na kraju na tom turniru, i želim da se izvinim, vaš tim je tada bio bolji nego Bajern. Crvena zvezda je imala ozbiljan tim. Nikada neću zaboraviti tu utakmicu. Hajte da probamo, jer su deca počela da budu nervozna, da probamo da im damo ono što imamo u našim srcima - hvala vam puno - rekao je on.

Obraćanje Marića

Predsednik Sportskih igara mladih obratio se okupljenima:

- Hvala svim sportistima, hvala posebno deci. Kad god pogledam ovaj film, nisam ni svestan kako je sve krenulo i kako vreme prolazi - rekao je on i naglasio koliko je zahvalan vladama BiH, Hrvatske i Srbije, a takođe i predsedniku Vučiću.

- Vama, predsedniče Vučiću, hvala što ste mi kao operativca dali Ivicu Kojića - rekao je on.

Među gostima i čuveni nemački fudbaler

Stigao predsednik Vučić

Predsednik Vučić stigao je na ceremoniju, a okupljena deca su ga dočekala vriskom.

Okupljanje zvanica

Zvanice se polako okupljaju u Sava centru. Među njima su Vladimir Lučić, Nemanja Vidić, Dejan Tomašević, Milan Mačvan, Dragan Džajić, Predrag Danilović, Aleksandar Kolarov i drugi...

Prostorija u kojoj će biti održana ceremonija puna je dece koja uzvikuju "Srbija!".

Rumenige će se priključiti velikoj porodici ambasadora SIM u kojoj su, između ostalih, predsednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Aleksander Čeferin, predsednik Pari Sen Žermena Naser el Kelaifi i nekadašnji srpski fudbaler Nemanja Vidić.

Svečanosti će prisustvovati veliki broj zvanica iz političkog, ekonomskog i sportskog života Srbije, regiona, ali i Evrope, među kojima: Aleksander Čeferin, Johanes Han (evropski poverenik za budžet i administraciju), Predrag Mijatović, Aitor Karanka, Dragan Džajić, Predrag Danilović, Nemanja Vidić, Aleksandar Kolarov, Dejan Tomašević, Božidar Maljković, Željko Tanasković, Dragiša Binić, Vladimir Radmanović, Ostoja Mijailović, Šime Vrsaljko, Darijo Srna, Marijan Kustić, Stipe Pletikosa, Aljoša Asanović, Mehmed Baždarević, Marko Simeunović, kao i predstavnici Vlade Srbije, ministri, predstavnici lokalnih samouprava i mnogi drugi sportisti.

Osim zvanica, veliku ulogu u okviru revijalnog dela programa imaće deca iz svih zemalja u kojima se Igre održavaju: Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Kroz njihovu aktivnost na najbolji način biće dočaran duh i glavna misija Igara, koje su tokom 27 godina postojanja okupile više od 2,7 miliona dece i mladih.