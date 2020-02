Novosti Online | 28. februar 2020. 17:55 | Komentara: 0

Ispred zagrebačke bolnice 'Rebro' u petak oko 14 sati došlo je do neverovatnog incidenta u kom su učestvovali radnici komunalnog preduzeća Čistoća, piše Jutarnji.hr.Kako prenose, komunalci su došli da preuzmo telo jedne pokojnice, ali prema rečima očevidaca, nisu imali kovčeg.Direktorka dugoreške Čistoće Josipa Škrtić Pucarević bila je iznenađena kada je čula o incidentu.- Moji me radnici nisu o tome obavestili. Rekli su samo da su pokojnicu morali da nosie u vreći, ali nisu mi rekli da im je pala na pod - rekla je direktorka.Ona je rekla da preduzeće ima sva potrebna ovlašćenja za bavljenje pogrebnim poslom, ali i da je katkad uobičajena praksa da pokojnike transportuju u vreći.- Kovčeg jeste bio u kombiju, ali je telo prenošeno u vreći. To se radi kada je skučen prostor kojim treba da se prođe, odnosno nema dovoljno prostora za manevrisanje kovčegom - pojasnila je Pucarević.