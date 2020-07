Branko Vlahović | 04. jul 2020. 21:30 | Komentara: 0

MOSKVA OD STALNOG DOPISNIKA







U MOSKOVSKIM medijima u poslednjih desetak dana rasplamsala se nezapamćeno žestoka polemika između penzionisanih generala oko toga ko je imao kakvu ulogu u organizovanju "skoka" ruskog bataljona mirotvoraca iz BiH na prištinski aerodrom "Slatina", na kraju NATO bombardovanja SRJ.



Pljušte optužbe generala, ne samo ko je imao odlučujuću ulogu, već i ko je kočio ulazak ruskih mirotvoraca na Kosovo i Metohiju te 1999.

Isprovociran izjavama bivšeg načelnika Generalštaba Anatolija Kvašnjina, koji je u TV emisiji kazao kako je on pripremao akciju i da o tome nije znao ministar odbrane, oštro je reagovao general pukovnik Leonid Ivašov, i to u dva broja visokotiražnog nedeljnika "Argumenti nedelje", ispričavši detalje koje do sada ruska javnost nije znala.



Optužio je Kvašnjina "da ne govori istinu o ovoj operaciji".

Sve je počelo nedavnim Putinovim intervjuom na TV Rusija, kada je ispričao kako je kod njega, u vreme dok je bio sekretar Saveta bezbednosti Rusije, došao tadašnji načelnik Generalštaba general armije Anatolij Kvašnjin, koga je on pitao:



"Zašto se ide na usiljeni marš do prištinskog aerodroma?" Tada mu je, kako je istakao, Kvašnjin kazao: "Jasno nam je da ćemo kad-tad odatle otići, ali ćemo imati čime da trgujemo."

