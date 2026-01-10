"DELIJE" NA NOGAMA! Reprezentativac Srbije želi u Crvenu zvezdu

Srpski fudbaler Nemanja Maksimović (30) izjavio je da bi voleo da se jednog dana vrati u Crvenu zvezdu, za koju je igrao samo u omladinskom stažu, ali nikad nije debitovao za prvi tim.

Foto: Č. Vuković

Iskusni defanzivni vezista, koji od prošlog leta nosi dres Šabab Al Ahlija iz Emirata, u intervjuu za "Mondo" poručio je da za crveno-bele navija odmalena, te da mu je želja da do kraja karijere odigra par sezona na "Marakani".

Ovaj momak rodom iz Banje Koviljače za A reprezentaciju Srbije odigrao je 60 mečeva i očekuje se da bude važna karika i u sistemu novog selektora Veljka Paunovića. U više navrata spominjao se kao potencijalno pojačanje Crvene zvezde, ali do dogovora nikada nije došlo. On je, nakon omladinskog staža na "Marakani", kasnije igrao za Domžale, Astanu, Valensiju, Hetafe i Panatinaikos, pre nego što se letos preselio u Emirate.

Kako i sam kaže, nikada nije skrivao da je veliki navijač Crvene zvezde, te bi voleo, ako se stvore uslovi, da zaigra za voljeni klub.

FOTO: M. Vukadinović

- Od kako znam za sebe i dalje tokom odrastanja bio sam navijač Crvene zvezde i naravno da je moj cilj jednog dana da zaigram za tim koji volim. Nažalost, posle omladinske škole na Marakani, nije se namestilo da debitujem za prvi tim crveno-belih. Što se tiče nekog povratka u budućnosti, dosta puta sam pričao o tome. Mislim da ću se vratiti samo ako budem ja osećao da mogu da pomognem i naravno ako to u Zvezdi budu želeli - rekao je Maksimović za "Mondo.ba".

Sada već iskusni fudbaler deo je čuvene generacije momaka koji su 2015. godine na Novom Zelandu pod vođstvom selektora Veljka Paunovića osvojili Svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina. Upravo je popularni Maksa rešio finale protiv Brazila pogotkom u poslednjem minutu produžetka.

Ako bi se vraćao u Crvenu zvezdu, kako kaže, ne bi želeo da zauzima mesto nekom drugom mladom igraču, već da zaista pomogne.

- Ne bih da dođem da bih ispunio neku svoju želju i da zauzmem mesto nekom drugom, nekom mlađim ili nekom ko treba napraviti svoj put. Tako da, već imam 30 godina i videćemo šta će doneti budućnost. Da li će se kockice poklopiti, ali ako i ne debitujem svakako se ništa neće promeniti. Biću i dalje navijač kao što sam i bio - rekao je Maksimović.

Nemanja sa Šabab Al Ahlijem ima ugovor do leta 2028. godine i prema proceni "Transfermarkta" trenutno košta 4.500.000 evra, što su podaci koji zaista ne idu u prilog crveno-belima ako žele da ga angažuju.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“