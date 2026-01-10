Fudbal

TUGA! Preminuo Milan Simeunović

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 01. 2026. u 08:13

Preminuo je Milan Simeunović, dugogodišnji pomoćni trener u stručnom štabu Javora.

ТУГА! Преминуо Милан Симеуновић

FOTO: FK Javor Ivanjica

Simeunović je rođen 1956. godine. U Javoru je bio tokom najboljeg perioda kluba, od 2003. godine, najpre kao pomoćni trener Radovana Ćurčića.

Kratko mu je bio asistent i u Borcu iz Čačka, a onda su se zajedno vratili u Ivanjicu. Simeunović je i nakon odlaska Ćurčića iz Javora ostao u klubu i bio pomoćnik trenerima koji su vodili Javor – Zoranu Njegušu, Vladanu Milojeviću, Aleksandru Janjiću…

Radio je i u Slogi iz Požege, Kolubari, Zlatiboru, Metalcu, Tutinu, Borcu…

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

VODITELJKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice
Poznati

0 0

VODITELjKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice

BLIZAK prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih meseci našao se u žiži interesovanja javnosti. O njegovom profesionalnom angažmanu, ali i privatnom životu, u poslednje vreme sve se češće spekuliše, dok je javnosti i dalje malo poznato čime se zapravo bavi i kakav je njegov put bio do pozicije na kojoj se danas nalazi.

09. 01. 2026. u 08:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva