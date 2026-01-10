TUGA! Preminuo Milan Simeunović
Preminuo je Milan Simeunović, dugogodišnji pomoćni trener u stručnom štabu Javora.
Simeunović je rođen 1956. godine. U Javoru je bio tokom najboljeg perioda kluba, od 2003. godine, najpre kao pomoćni trener Radovana Ćurčića.
Kratko mu je bio asistent i u Borcu iz Čačka, a onda su se zajedno vratili u Ivanjicu. Simeunović je i nakon odlaska Ćurčića iz Javora ostao u klubu i bio pomoćnik trenerima koji su vodili Javor – Zoranu Njegušu, Vladanu Milojeviću, Aleksandru Janjiću…
Radio je i u Slogi iz Požege, Kolubari, Zlatiboru, Metalcu, Tutinu, Borcu…
