TUGA! Preminuo Milan Simeunović

Preminuo je Milan Simeunović, dugogodišnji pomoćni trener u stručnom štabu Javora.

FOTO: FK Javor Ivanjica

Simeunović je rođen 1956. godine. U Javoru je bio tokom najboljeg perioda kluba, od 2003. godine, najpre kao pomoćni trener Radovana Ćurčića.

Kratko mu je bio asistent i u Borcu iz Čačka, a onda su se zajedno vratili u Ivanjicu. Simeunović je i nakon odlaska Ćurčića iz Javora ostao u klubu i bio pomoćnik trenerima koji su vodili Javor – Zoranu Njegušu, Vladanu Milojeviću, Aleksandru Janjiću…

Radio je i u Slogi iz Požege, Kolubari, Zlatiboru, Metalcu, Tutinu, Borcu…

