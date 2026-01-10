ZAŠTO TRAMP ŽELI GRENLAND? Novinar postavio pitanje Donaldu, pa dobio oštar odgovor - "Morate ga posedovati..."

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da želi Grenland kako bi ga zaštitio od Rusije i Kine.

Nakon sastanka sa predstavnicima američke naftne industrije u Beloj kući, a na pitanje novinara zašto želi da poseduje Grenland, a ne samo da proširi američko vojno prisustvo tamo, Tramp je odgovorio da se nešto svoje brani drugačije nego nešto što je samo zakupljeno.

- Kada ga posedujemo, branimo ga. Ne branite zakupljeno na isti način. Morate ga posedovati - rekao je Tramp, a prenosi En-Bi-Si.

Poručio je da neće dozvoliti Rusiji ili Kini da okupiraju Grenland.

- Nećemo dozvoliti Rusiji ili Kini da okupiraju Grenland, a to će se desiti ako ga ne posedujemo - dodao je Tramp.

Nagoveštaj operacije na Kubi

Tramp i državni sekretar Marko Rubio ponovo su zapretili vojnom operacijom protiv Kube, za koju kažu da podržava Madura u Venecueli.

- Kuba je u lošem stanju. Kuba se oslanjala na Venecuelu za naftu i novac i niko zapravo ne zna šta će se desiti sa Kubom. Veoma loše im ide. Oni su zaista treći svet, sve vreme - kazao je Tramp.

Rubio je novinarima rekao da je „osnovni problem na Kubi što njome upravljaju nesposobni ljudi koji ne znaju kako izgleda ekonomija, a kamoli kako funkcioniše“.

- Oni su napravili izbor, a to je da bi radije imali političku kontrolu nad ljudima nego ekonomiju koja funkcioniše. Nemamo interesa za destabilizovanu Kubu, ali to bi bila njihova krivica, jer odbijaju da dozvole narodu Kube da ima ekonomsku ili političku slobodu - naveo je Rubio, prenosi En-Bi-Si.

Kada je reč o Venecueli, Tramp je rekao da SAD imaju „armadu“ u blizini, ali da ne planira da je upotrebi protiv Venecuelanaca, za koje je rekao da se dobro slažu sa Trampovom administracijom.

- Imamo armadu, ogromnu armadu kakvu niko nikada nije video u tom delu sveta, i stacionirana je kod obale - rekao je Tramp tokom sastanka sa rukovodiocima američkih naftnih kompanija.

On je preneo rukovodiocima američkih naftnih kompanija da će imati obezbeđenje kako bi zaštitili svoje aktivnosti u Venecueli.

Kasnije je rukovodiocima naftnih kompanija dodao:

- Osiguraćemo da postoji veoma, veoma dobra bezbednost. I mislim da će vam narod Venecuele pružiti veoma dobru bezbednost.

