Fudbal

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Masakr usred fudbalskog meča, uleteli na teren i ubili tri osobe

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 01. 2026. u 10:31

STRAVIČNE slike dolaze iz Mocole, u ekvadorskoj provinciji Guajas.

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО: Масакр усред фудбалског меча, улетели на терен и убили три особе

FOTO: Depositphotos

U strogo čuvanom kompleksu sa luksuznim rezidencijama i visokim merama bezbednosti nepoznati počinioci oduzeli su tri života. 

Snimci sa siguronosnih kamera procurili su u javnost, u 21:20, 7. januara desetinu naoružanih muškaraca uleteli su na sportski teren gde se odigravao rekreativni fudbalski meč. 

Napadači su bili obučeni u uniforme slične ekvadorskoj policiji, što je u prvim sekundama izazvalo haos među učesnicima meča. Usledili su povici "lezi dole, svi na pod". 

Meta je bio izvesni Alias Marino, vođa kriminalne grupe Los Lagartos, a na snimcima se vidi napadač kako mu prilazi i udara ga nogom u lice. 

Minut kasnije odjeknuli su prvi rafali, usmrćena su još dvojica muškaraca, dok je više osoba ranjeno. 

Sledi uznemirujući video sadržaj, gledajte ga na sopstvenu odgovornost! 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

VODITELJKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice
Poznati

0 0

VODITELjKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice

BLIZAK prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih meseci našao se u žiži interesovanja javnosti. O njegovom profesionalnom angažmanu, ali i privatnom životu, u poslednje vreme sve se češće spekuliše, dok je javnosti i dalje malo poznato čime se zapravo bavi i kakav je njegov put bio do pozicije na kojoj se danas nalazi.

09. 01. 2026. u 08:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva