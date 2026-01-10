UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Masakr usred fudbalskog meča, uleteli na teren i ubili tri osobe

STRAVIČNE slike dolaze iz Mocole, u ekvadorskoj provinciji Guajas.

U strogo čuvanom kompleksu sa luksuznim rezidencijama i visokim merama bezbednosti nepoznati počinioci oduzeli su tri života.

Snimci sa siguronosnih kamera procurili su u javnost, u 21:20, 7. januara desetinu naoružanih muškaraca uleteli su na sportski teren gde se odigravao rekreativni fudbalski meč.

Napadači su bili obučeni u uniforme slične ekvadorskoj policiji, što je u prvim sekundama izazvalo haos među učesnicima meča. Usledili su povici "lezi dole, svi na pod".

Meta je bio izvesni Alias Marino, vođa kriminalne grupe Los Lagartos, a na snimcima se vidi napadač kako mu prilazi i udara ga nogom u lice.

Minut kasnije odjeknuli su prvi rafali, usmrćena su još dvojica muškaraca, dok je više osoba ranjeno.

Sledi uznemirujući video sadržaj, gledajte ga na sopstvenu odgovornost!

Terrible!!

Aquí el momento exacto en que llegan los delincuentes fuertemente armados disfrazados de militares a una cancha de fútbol en la Isla Mocoli y matan a varias personas. https://t.co/tiLiBK2ZKN pic.twitter.com/9RDc9REnL5 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) January 9, 2026

Urgente!!

Se reporta hace unos momentos un fuerte ataque armado dentro de la Isla Mocoli, delincuentes con armas de grueso calibre ingresaron y comenzaron a disparar a todas las personas que se encontraban jugando en ese momento en una cancha.

Hasta el momento se reportan 3… pic.twitter.com/bG5y0kZCFa — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) January 8, 2026

