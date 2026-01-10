UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Masakr usred fudbalskog meča, uleteli na teren i ubili tri osobe
STRAVIČNE slike dolaze iz Mocole, u ekvadorskoj provinciji Guajas.
U strogo čuvanom kompleksu sa luksuznim rezidencijama i visokim merama bezbednosti nepoznati počinioci oduzeli su tri života.
Snimci sa siguronosnih kamera procurili su u javnost, u 21:20, 7. januara desetinu naoružanih muškaraca uleteli su na sportski teren gde se odigravao rekreativni fudbalski meč.
Napadači su bili obučeni u uniforme slične ekvadorskoj policiji, što je u prvim sekundama izazvalo haos među učesnicima meča. Usledili su povici "lezi dole, svi na pod".
Meta je bio izvesni Alias Marino, vođa kriminalne grupe Los Lagartos, a na snimcima se vidi napadač kako mu prilazi i udara ga nogom u lice.
Minut kasnije odjeknuli su prvi rafali, usmrćena su još dvojica muškaraca, dok je više osoba ranjeno.
Sledi uznemirujući video sadržaj, gledajte ga na sopstvenu odgovornost!
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
TUGA! Preminuo Milan Simeunović
10. 01. 2026. u 08:13
"TO MI MALO SMETA, ZNAM DA JE NERVOZAN": Trener Denvera udario na NBA ligu zbog Nikole Jokića
10. 01. 2026. u 09:04 >> 09:31
RIM SANjA LIGU ŠAMPIONA: Vučica dočekuje neroverde u idealnom trenutku
Roma će od 18 časova na "Olimpiku" pokušati da veže dve pobede i dodatno učvrsti kandidaturu za plasman u Ligu šampiona, dok Sasolo stiže u Rim uzdrman posle teškog poraza od Juventusa. Razlika u formi i ambicijama deluje jasno, ali istorija međusobnih duela upozorava da opuštanja ne sme biti.
10. 01. 2026. u 07:12
AMERIKANCI U ŠOKU: Evo šta je Vladimir Putin upravo uradio
Rusija i Amerika, ali i Francuska, deo su najnovije vesti koja velikom brzinom obilazi planetu.
08. 01. 2026. u 23:35
VODITELjKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice
BLIZAK prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih meseci našao se u žiži interesovanja javnosti. O njegovom profesionalnom angažmanu, ali i privatnom životu, u poslednje vreme sve se češće spekuliše, dok je javnosti i dalje malo poznato čime se zapravo bavi i kakav je njegov put bio do pozicije na kojoj se danas nalazi.
09. 01. 2026. u 08:42
Komentari (0)