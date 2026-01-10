POVRATAK AMERIČKOG KOLONIJALIZMA Šta pokazuje intervencija u Venecueli: Zapadna hemisvera će služiti nacionalnom interesu Vašingtona
VOJNA intervencija Vašingtona u Venecueli i uklanjanje sa vlasti predsednika Nikolasa Madura otvorili su pandorinu kutiju.
Ali istovremeno i okrenuli točak istorije, ovaj put unazad, u 19. vek. Brutalna sila kojom se rukovodi Vašington samo je podsetnik na ono što je bilo, i što se sprema.
Ništa mimo interesa Amerike nije dozvoljeno. Za sada, prema rečima predsednika Trampa, bar, u njihovom dvorištu, zapadnoj hemisveri.
Promena nije samo politička. Tako su i donedavno neprijateljski mediji, koji su bili sinonim za demokratiju, poput Njujork Tajmsa, ostali “zadivljeni” upadom američkih snaga i otmicom predsednika jedne suverene zemlje. Makar to bila i neprijateljska Venecuela, to je otvoreno kršenje, ne, ignorisanje, do zatiranja, međunarodnog prava i sloboda jednog naroda/nacije.
Kao da to nije bilo dovoljno, ekonomska blokada i pritisak postali su druga poluga demokratske vlasti u SAD.
I to otvoreno, do srži ogoljeno priznaju i naviši predstavnici administracije.
Potpredsednik Dž. D. Vens dao je u intervju za Foks njuz, kazao da će SAD primeniti ekonomski pritisak kako bi osigurale da se Trampovi prioriteti poštuju.
-Ljudi nas pitaju: Kako kontrolišete Venecuelu? I mi zapravo vidimo kako se to dešava u realnom vremenu. Način na koji kontrolišemo Venecuelu jeste kontrolisanje novčanika, kontrolisanje energetskih resursa i govorenje režimu: “Dozvoljeno vam je da prodajete naftu, sve dok služite američkom nacionalnom interesu.“
Još otvoreniji bio je sam Tramp.
Predsednik je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio: „Taj novac ću kontrolisati ja, kao predsednik Sjedinjenih Država, kako bih osigurao da je u korist naroda Venecuele i Sjedinjenih Država.“
Možda mu se Venecuela omakla u rečenici?
Nije samo nafta ovde u pitanju niti Veneduela. Niti su na udaru samo neprijatelji SAD. Tramp ne preza od prinude i prema saveznicima (Grenland), dokle god ne dobije ono što misli da je njegovo (američki interes)!
Venecuela nije postala demokratskija zemlja, nijedan kolonijalni upravnik neće demokrate jer oni znače i slobodu u odlučivanju.
Ukratko prihodi će biti na “Trampovom računu” a Venecuela će dobiti džeparac.
Neće ni biti politički podređena SAD, npr. nema više saradnje sa takmacima Vašingtona, već potpuno. Intervencija u njoj označava povratak kolonijalizma, Američkog, onog protiv kojih su i ti isti doseljenici ustali i stvorili najmoćniju državu na planeti.
