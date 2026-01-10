Svet

RUSI PONOVO ZAPRETILI, UKRAJINA U STRAHU: Udari "orešnikom" mogu biti ponovljeni ako Kijev opet pređe granice

10. 01. 2026. u 09:43

Postoji velika verovatnoća da udar "orešnikom" na Ukrajinu nije bio poslednji, on se može ponoviti ako Kijev ponovo pređe granice, rekao je predsednik Komiteta Državne dume za međunarodna pitanja Leonid Slucki.

"Kada u budućnosti dođe do prelaska granica, poput napada ukrajinskih snaga bespilotnim letelicama na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, odmazda će biti neizbežna. Nažalost, velika je verovatnoća da taj udar neće biti i poslednji, imajući u vidu da se u Kijevu ponašaju van svake logike", rekao je Slucki.

