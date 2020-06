NovostiOnline | 08. jun 2020. 08:11 | Komentara: 0

Ruski revolucionarni tenk T-14 „Armata“ dobio je dokumenta neophodna za izvoz, koji je planiran za 2021. godinu. Stručnjaci razmatraju koje tehnologije se mogu prodavati strancima, a koje napredne tehnologije će biti primenjene na tenku, namenjenom isključivo za rusku vojsku. „Militari voč“ je naveo listu potencijalnih kupaca najmoćnijeg ruskog tenka.

Ruski ministar industrije i trgovine Denis Manturov rekao da u inostranstvu postoji interesovanje za ruski tenk, uprkos tome što se detaljne karakteristike tenka drže u tajnosti.

„T-14 je skup tenk. Visoka cena je uslovljena ne samo naprednim dizajnom, nego i dodatnim testiranjima, modernizacijom“, rekao je Manturov.

Kako navodi portal „Militari voč“, Indija je bila glavni strani naručilac ruskih tenkova prethodne generacije – T-72 i T-90. S obzirom na neuspeh programa proizvodnje njihovog tenka „Ardžun“, autori članka preptostavljaju da će se indijska armija i u budućnosti naoružavati ruskim oklopnim vozilima. „Armata“ bi mogla biti idealna mašina za Nju Delhi s obzirom na razvoj protivtenkovskih sredstava u Pakistanu i kineski tenk „Ture 99“, koji se može porediti sa T-90, ističe autor.

Belorusija je još jedna na listi zemalja koje dugi niz godina kupuju rusko napredno naoružanje, kao što su protivavionski sistemi S-400 i lovci Su-30SM.

Međutim, tenkovske jedinice zapadnog suseda Rusije opremljene su starijim verzijama tenka T-72. Sa druge strane, susedna Poljska raspoređuje južnokorejske tenkove K2 „Blek panter“, a uskoro će stići i američki tenkovi „M1 Abrams“. Zbog toga autori članka računaju da bi Belorusija mogla da se naoruža najnaprednijim ruskim oklopnim vozilima.

Iako Alžir nema opasne susede sa značajnim tehničkim potencijalom, njegova vojska opremljena je sa 600 ruskih borbenih tenkova T-90, 800 tenkova T-72, a poseduju i T-62 i T-55. Međutim, „Militari voč“ navodi da je kupovina T-14 moguća u dugoročnoj perspektivi, jer bi najnovija tehnika još više učvrstila liderstvo alžirske vojske u Africi.





Autor članka navodi da i Vijetnam nastoji da nabavi najnovije rusko naoružanje – od tenkova do podmornica, i to kako bi održao paritet sa Kinom. S obzirom na to da je glavni kupac ruskog tenka T-90, postoji velika mogućnost da Vijetnam kupi i T-14, jer kineski protivtenkovski sistemi mogu ugroziti T-90S.





Poslednja na spisku zemalja potencijalnih kupaca najnovijeg ruskog tenka je i Egipat. Kako se navodi, nakon što je 2013. godine u toj zemlji svrgnuta prozapadna islamistička vlada, zemlja je postala ozbiljan kupac ruskog naoružanja. U njenom arsenalu su lovci MiG-29M i Su-35, udarni helikopteri Ka-52, protivavionski sistemi S-300V4 i „Buk-M2“.





