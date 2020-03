Novosti Online | 27. mart 2020. 15:16 |

INFLUENSER koji je napravio snimak u kom liže WC šolju zbog “korona virus izazova” zarazio se upravo njime.Mladić iz Kalifornije potpisan kao “Larz” poznat je po svojim svakodnevnim snimcima koje objavljuje na Instagramu. Ovog puta je odlučio da se pridruži 'korona virus izazovu' u kom je morao da poligne dasku od javne WC šolje. Ceo izazov je snimio i podelio na društvenim mrežama.Snimak se proširio po društvenim mrežama, a pogotovo na aplikaciji TikTok. Iako se mnogi zgražaju i ne mogu da veruju da su ljudi sposobni za takvo nešto, drugi, poput Larca, uživaju u tome i skupljaju 'lajkove' na društvenim mrežama.Nekoliko dana nakon videa on je objavio snimak u kom se nalazi u bolničkom krevetu i govori da je pozitivan na virus korona, javlja „Njujork Post”. Video je pokušao da podeli i na svom Tviter profilu, ali to nije uspeo jer mu je profil izbrisan zbog uznemirujućeg sadržaja koji je prethodno objavio.Ko zna, možda i nije bolestan već je to još jedan od njegovih bolesnih načina za privlače pažnje.(24sata.hr)