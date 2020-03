Fanovi Toma Henksa širom sveta veoma dramatično su prihvatili informaciju da je glumac, kao i njegova žena, zaražen koronom. Kako nema ko o tome danas ne priča, tako je u jednom trenutku isplivao i delić iz dugometražnog crtanog filma "Simpsonovi" kao dokaz da su, još jednom, "predvideli šok vesti"."Ako me vidite, ostavite me", izgovorio je crtani Tom Henks 2007, pa se samoizolovao, a o tome sada bruje svi."Simpsonovi" ne samo da su navodno predvideli izbijanje virusa, već su i ponudili rešenje u obliku ogromne kupole koju je jednom prilikom postavila Agencija za zaštitu životne sredine.Inače, ova crtana serija do sada je, kako se navodi, predvidela brojne velike događaje - od izbora predsednika Trampa, prepirke sa mašinom za glasanje u SAD-u, te krize ebole 2014-2016. godine.