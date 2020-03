Novosti Online | 10. mart 2020. 19:50 | Komentara: 0

Lovac-presretač MiG-31 naoružan raketama klase "vazduh-vazduh" velikog dometa R-33 (NATO – AA-9 Amos), u pratnji protivpodmorničkog bombardera Tu-142.Foto snimljen iznad severnih voda Atlantskog okeana. (bog-rata.com)



Ruske Vazdušno-kosmičke snage su realizovale jedan duži obilazak vazdušnog prostora oko severne ledene kape, u kome su učestvovala dva protivpodmornička bombardera Tu-142, jedan vazdušni avio-tenker Il-78 i presretači MiG-31 koji su bili lovačka zaštita ove grupe.U jednom momentu norveški pilot koji je leteo na avionu F-16AM se previše približio protivpodmorničkom bombarderu Tu-142 na šta je hladnokrvno reagovala njegova pratnja.Glavno usmerenje ruske vazduhoplovne grupe (2hTu-142, 1hIl-78 i ?-MiG-31) je bio let iznad Severnog ledenog i Atlantskog okeana. Njegova ukupna dužina je iznosila gotovo 10 hiljada kilometara, što nije ostalo neprimećeno od strane vojski NATO koje se nalaze na tom prostoru.Ruski avioni su leteli iznad Barencovog i Norveškog mora, kao i Severnog ledenog mora i Atlantskog okeana. Njihova maršruta je prolazila isključivo iznad neutralnih voda. Letelice su prešle 10 hiljada kilometara a let je trajao ukupno 13 časova.Na različitim delovima etape ovu grupu VKS su pratili vazduhoplovne snage NATO (RV Velike Britanije i RV Norveške). U tom smislu je angažovano nekoliko tipova lovačkih aparata kao što su Eurofajter tajfun (Eurofigter Typhoon), F-16AM ali i lovci pete generacije F-35 Lajting 2 (Lightning II).Na video materijalu se može videti kako je pilot lovca-presretača MiG-31 reagovao kada se njegov norveški kolega u avionu F-16AM previše približio protivpodmorničkom bombarderu Tu-142. On je uleteo u međuprostor između dva aviona i na taj način onemogućio „uljeza" da se još više približi letelici.Ruski lovac je tom prilikom nosio četiri rakete velikog dometa R-33 (NATO - AA-9 Amos). Radi se o projektilima klase „vazduh-vazduh". Raketa R-33 je namenjena za obaranje vazdušnih ciljeva na daljinama 150+km, koji se kreću brzinom i do 3000 km/čas. Njeno navođenje je kombinovano. U većem delu putanje raketa se navodi inercijalnim putem. U završnoj etapi leta celu operaciju upravljanja raketom preuzima aktivna radarska glava za samonavođenje, koja zahvata cilj. Verovatnoća pogotka jednom raketom na maksimalnom dometu iznosi 65%. Prilikom njene primene uobičajeno se upotrebljavaju dve rakete koje se simultano lansiraju na isti cilj. Tada je verovatnoća uništenja cilja gotovo 100%.R-33 je jednostepena raketa, koja je dugačka 4,2 metara. Masa rakete dotiže 500 kg, dok kalibar njene bojeve glave iznosi 380mm. Efektivni domet se kreće u rasponu od 2,5- 120(160)km. Prilikom svog leta projektil razvija maksimalnu brzinu od 4,5 maha. Poseduje parčadno-razornu bojevu glavu sa velikim brojem fragmenata (šipke) težine 47 kilograma. Raketu pogoni motor na čvrsto gorivo. Modifikacije ove rakete mogu da pogode cilj na daljini i do 300km. Dalju evoluciju ruskih raketa velikog dometa predstavljaju rakete R-37 (NATO klasifikacija AA-13 Arov „Arrow") kao i rakete KS-172 (NATO klasifikacija AAM-L) efektivnog dometa i do 400km.