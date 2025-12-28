TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje

Тип редакција

28. 12. 2025. u 06:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

TURSKA PRVA LIGA

11.30 Serik Beledijespor - Boluspor 2 (sa 1,80 na 1,40)

11.30 Ankara Kečiorenguču - Umranijespor 1 (sa 1,44 na 1,40)

AFRIČKI KUP NACIJA

13.30 Gabon - Mozambik X (sa 3,40 na 3,10)

SERIJA A

15.00 Kremoneze - Napoli 2 (sa 1,66 na 1,58)

