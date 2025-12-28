KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje

Rusija se, otkako je počeo rat u Ukrajini, nalazi pod brojnim sankcijama, pa i sportskim, te je za Ruse veliki broj tužnih sportskih vesti stizao u vidu međunarodnih ograničenja. Ali, nastavljaju se i šokantne vesti za brojne ukrajinske sportiste. Razlog? Ne ponašaju se dovoljno "pro-ukrajinski".