KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
TURSKA PRVA LIGA
11.30 Serik Beledijespor - Boluspor 2 (sa 1,80 na 1,40)
11.30 Ankara Kečiorenguču - Umranijespor 1 (sa 1,44 na 1,40)
AFRIČKI KUP NACIJA
13.30 Gabon - Mozambik X (sa 3,40 na 3,10)
SERIJA A
15.00 Kremoneze - Napoli 2 (sa 1,66 na 1,58)
