"SLEPI MIŠEVI" SE NE ŠALE: Valensija igra ozbiljnu košarku!
VALENSIJA će u 12. kolu ACB lige ugostiti Andoru.
"Slepi miševi" su svesno izašli iz Evrolige pre nekoliko sezona kako bi pravili projekat i to im se isplatilo.
Ove sezone su se vratili kao ozbiljan tim i definitivno konkurent za jednu od prvih osam pozicija.
Puleni Pedra Martineza igraju kvalitetnu košarku, igraju u drugom najbrćžem ritmu u Evroligi i to protivnicima ne prija.
u domaćem šampionatu su upisali dva poraza, ali verujemo da će večeras ostvariti rutinsku pobedu nad Andorom.
NAŠ TIP: H1 -13,5 (kvota 1,88)
