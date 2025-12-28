TIP ostali sportovi

"SLEPI MIŠEVI" SE NE ŠALE: Valensija igra ozbiljnu košarku!

Marko Milosavljević

28. 12. 2025. u 06:30

VALENSIJA će u 12. kolu ACB lige ugostiti Andoru.

Foto: Profimedia

"Slepi miševi" su svesno izašli iz Evrolige pre nekoliko sezona kako bi pravili projekat i to im se isplatilo.

Ove sezone su se vratili kao ozbiljan tim i definitivno konkurent za jednu od prvih osam pozicija.

Puleni Pedra Martineza igraju kvalitetnu košarku, igraju u drugom najbrćžem ritmu u Evroligi i to protivnicima ne prija.

u domaćem šampionatu su upisali dva poraza, ali verujemo da će večeras ostvariti rutinsku pobedu nad Andorom.

NAŠ TIP: H1 -13,5 (kvota 1,88)

